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Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci Mine Tugay benzerliğiyle olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:03 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, son haliyle Mine Tugay'a benzetildi.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci Mine Tugay benzerliğiyle olay oldu

Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, son haliyle hayrete düşürdü. Yayın hayatı 3 yıl süren dizide, merhametli ve içten tavırlarıyla, bilhassa çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti Asena Keskinci...

Bir zamanlar ekranlardan evlerimize konuk olan çocuk yıldız, şimdilerde ise ortalığı kasıp kavuruyor.

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Keskinci'nin yıllar içindeki değişimi, Instagram kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Genç oyuncunun son haline, "Mine Tugay sandım", "Her yer estetik"', "Burnunu yaptırmış inanmıyorum", "Ey burun sen nelere kadirsin", "Bu kız estetiksiz olamaz" ve "Mine Tugay'ı oynar ilerleyen yaşlarda" gibi yorumlar yapıldı.

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Sosyal medyada epey aktif olan genç oyuncunun Instagram'da 66 bin takipçisi bulunuyor.

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Bez Bebek'te kardeşini canlandıran Ege Tanman'la birlikte poz veren Keskinci, paylaşımının altına ''Bu çocuklar büyüdü!'' notunu düşmüştü.

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2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, şimdilerde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında okuyor.

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Küçük yaştan beri kameralar önünde olan Keskinci, 2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği Ahlat Ağacı filminde oynamıştı.

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Asena Keskinci Mine Tugay Bez Bebek'in Yağmur'u

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