Bi'Talih Ege derbisi startını veriyor!

Ege’nin incisi olarak anılan, son 6 yıldır G1 klasmanında koşulan ve önemi her yıl daha da artan BiTalih Ege Derbisi, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 metre kum pistte vereceği mücadeleye sahne olacak. Yarışseverler bu unutulmaz anları, TJK TV ve Yarıştayız YouTube kanalından canlı olarak takip edebilecek.

2 Milyon 900 Bin TL’lik Büyük Ödül Sahibini Bekliyor!

BiTalih Ege Derbisi’nde dağıtılacak toplam ödül tutarı dudak uçuklatıyor! 2.900.000 TL’lik birincilik ödülü sahibini bulacak. Yarış kapsamında aynı zamanda sponsorluk bedeli olarak toplamda 1.218.000 TL, yetiştiricilik primi olarak 1.522.500 TL ve at sahibi primi olarak 1.015.000 TL dağıtılacak.

Bariyer Dibi Özel Yayınları da Yarıştayız kanalında olacak!

Bi’Talih sponsorluğunda her akşam yayınlanan Bariyer Dibi programı da bu özel derbi için İzmir’de olacak. 15 Mart Cumartesi günü saat 22:00’de duayen spiker Tanzer Parlar’ın katılımıyla başlayacak özel yayınlar; Engin Erdoğan, İzzet Özen, Ogün Değirmencioğlu ile akşamı kapatırken, Pazar saat 11:00’den itibaren gün boyu efsane jokey Davut Akdı, Özenç Açıkel, Çağlar Altınok, Emrah Özelçinler, Cemil Amaç gibi yorumcularla sürecek.

Bariyer Dibi moderatörleri Cemil Taşkale, Engin Doymuş ve Niko Yenibayrak da bu özel yayınlar için İzmir’de olacak.

Bi’Talih Şirinyer Hipodromunu Festival alanına çevirecek!

At yarışına ve atçılığa olan desteğiyle öne çıkan Bi’talih, İzmir Şirinyer Hipodromu’nu o gün tam bir festival alanına çeviriyor. Oyunlar, hediyeler ve çekilişler 16 Mart Pazar günü on binlerce yarış severi eğlendirirken, yorumları her gün takip edilen 50’ye yakın at yarışı yazarı da Bi’Talih’in davetlisi olarak İzmir’de Bi’talih Ege Derbisi’nde yerini alacak.

BiTalih’in katkılarıyla bu yıl büyük bir heyecana sahne olacak Ege Derbisi, at yarışında yaz sezonunun başlangıcını müjdeliyor. Yarışseverleri nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etmek için İzmir Şirinyer Hipodromu’na bekliyoruz!