SPOR

68
61
50
44
43
36
36
35
33
33
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Bi'Talih Ege derbisi startını veriyor!

Bi'Talih Ege derbisi startını veriyor!

14.03.2025 18:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

At yarışı tutkunlarının heyecanla beklediği 2025 yılının ilk G1 koşusu için geri sayım başladı! TJK Yasal Bayisi BiTalih sponsorluğunda düzenlenecek Ege Derbisi, 16 Mart Pazar günü İzmir Şirinyer Hipodromu’nda koşulacak. 63. kez gerçekleşecek bu prestijli yarış, Türkiye’nin dört bir yanından yarışseverleri İzmir’e çekecek.

Bi'Talih Ege derbisi startını veriyor!

Ege’nin incisi olarak anılan, son 6 yıldır G1 klasmanında koşulan ve önemi her yıl daha da artan BiTalih Ege Derbisi, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 metre kum pistte vereceği mücadeleye sahne olacak. Yarışseverler bu unutulmaz anları, TJK TV ve Yarıştayız YouTube kanalından canlı olarak takip edebilecek.

2 Milyon 900 Bin TL’lik Büyük Ödül Sahibini Bekliyor!

BiTalih Ege Derbisi’nde dağıtılacak toplam ödül tutarı dudak uçuklatıyor! 2.900.000 TL’lik birincilik ödülü sahibini bulacak. Yarış kapsamında aynı zamanda sponsorluk bedeli olarak toplamda 1.218.000 TL, yetiştiricilik primi olarak 1.522.500 TL ve at sahibi primi olarak 1.015.000 TL dağıtılacak.

WhatsApp Image 2025-03-14 at 2.44.40 PM

Bariyer Dibi Özel Yayınları da Yarıştayız kanalında olacak!

Bi’Talih sponsorluğunda her akşam yayınlanan Bariyer Dibi programı da bu özel derbi için İzmir’de olacak. 15 Mart Cumartesi günü saat 22:00’de duayen spiker Tanzer Parlar’ın katılımıyla başlayacak özel yayınlar; Engin Erdoğan, İzzet Özen, Ogün Değirmencioğlu ile akşamı kapatırken, Pazar saat 11:00’den itibaren gün boyu efsane jokey Davut Akdı, Özenç Açıkel, Çağlar Altınok, Emrah Özelçinler, Cemil Amaç gibi yorumcularla sürecek.

Bariyer Dibi moderatörleri Cemil Taşkale, Engin Doymuş ve Niko Yenibayrak da bu özel yayınlar için İzmir’de olacak.

Bi’Talih Şirinyer Hipodromunu Festival alanına çevirecek!

At yarışına ve atçılığa olan desteğiyle öne çıkan Bi’talih, İzmir Şirinyer Hipodromu’nu o gün tam bir festival alanına çeviriyor. Oyunlar, hediyeler ve çekilişler 16 Mart Pazar günü on binlerce yarış severi eğlendirirken, yorumları her gün takip edilen 50’ye yakın at yarışı yazarı da Bi’Talih’in davetlisi olarak İzmir’de Bi’talih Ege Derbisi’nde yerini alacak.

BiTalih’in katkılarıyla bu yıl büyük bir heyecana sahne olacak Ege Derbisi, at yarışında yaz sezonunun başlangıcını müjdeliyor. Yarışseverleri nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etmek için İzmir Şirinyer Hipodromu’na bekliyoruz!

Canlı Skor

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda finaldeBuse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda finalde
F.Bahçe bin pişman! Öyle bir gelirden oldu ki...F.Bahçe bin pişman! Öyle bir gelirden oldu ki...
Anahtar Kelimeler:
at yarışı Derbi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kızamıkta, 27 yıl sonra en yüksek sayı! Avrupa'da alarm

Kızamıkta, 27 yıl sonra en yüksek sayı! Avrupa'da alarm

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Fenerbahçe'de Fred hakkında ilginç gerçek ortaya çıktı! Penaltı atışlarında...

Fenerbahçe'de Fred hakkında ilginç gerçek ortaya çıktı! Penaltı atışlarında...

F.Bahçe bin pişman! Öyle bir gelirden oldu ki...

F.Bahçe bin pişman! Öyle bir gelirden oldu ki...

Galatasaray'da Mauro Icardi için sürpriz transfer iddiası! Osimhen ile birlikte o da mı gidiyor?

Galatasaray'da Mauro Icardi için sürpriz transfer iddiası! Osimhen ile birlikte o da mı gidiyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Diğer Haberler

Bi'Talih Ege derbisi startını veriyor!

Bi'Talih Ege derbisi startını veriyor!

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda finalde

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda finalde

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan tarihe geçti

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan tarihe geçti

Hatice Akbaş, Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finalde!

Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

Milli atlet Sultan Haydar 30 ay men cezası aldı!

Milli atlet Sultan Haydar 30 ay men cezası aldı!

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gösteri maçında parkeye çıktı!

Osman Aşkın Bak, gösteri maçında parkeye çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.