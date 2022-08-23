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Biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu malzemeleri neler?

23.08.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofraları süsleyen, ana yemeğin yanında harika ikili olan biber turşusunun tarifi araştırılmaya başlandı. Haberimizdeki tariften yararlanarak evinizde hazırlayabilirsiniz. Tarifteki ölçüler 3 litrelik kavanoza göre verildi. Peki biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu malzemeleri neler?

Biber turşusu hazırlamak için sivri biber, sarımsak, sirke gibi malzemeler gerekiyor. Bu tarifi hazırlamak ise sandığınızdan daha basit... Peki biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

BİBER TURŞUSU MALZEMELERİ

1 kg sivri biber
Yarım baş sarımsak
2 su bardağı sirke
Yarım su bardağı tuz
1 tatlı kaşığı limon tuzu
Su (kavanozu dolduracak kadar)
1 avuç nohut
Cin biber (isteğe bağlı)

Biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu malzemeleri neler?

BİBER TURŞUSU TARİFİ

Biberleri yıkayın ve uçlarını kesip bidonlara alın. Bu esnada biberleri bidona güzelce bastırmayı unutmayın.

Sarımsakları soyun ve bidonun içine atın. Sirke, su ve tuzu harmanlayıp bidonu ağzına kadar doldurun. Bidonu, kapağı hava almayacak şekilde kapatın. Turşu hazır olana dek, güneş görmeyen ortamda saklayın.


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Anahtar Kelimeler:
turşu biber
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