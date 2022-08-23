Biber turşusu hazırlamak için sivri biber, sarımsak, sirke gibi malzemeler gerekiyor. Bu tarifi hazırlamak ise sandığınızdan daha basit... Peki biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

BİBER TURŞUSU MALZEMELERİ

1 kg sivri biber

Yarım baş sarımsak

2 su bardağı sirke

Yarım su bardağı tuz

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Su (kavanozu dolduracak kadar)

1 avuç nohut

Cin biber (isteğe bağlı)

BİBER TURŞUSU TARİFİ

Biberleri yıkayın ve uçlarını kesip bidonlara alın. Bu esnada biberleri bidona güzelce bastırmayı unutmayın.

Sarımsakları soyun ve bidonun içine atın. Sirke, su ve tuzu harmanlayıp bidonu ağzına kadar doldurun. Bidonu, kapağı hava almayacak şekilde kapatın. Turşu hazır olana dek, güneş görmeyen ortamda saklayın.



