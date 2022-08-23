Biber turşusu hazırlamak için sivri biber, sarımsak, sirke gibi malzemeler gerekiyor. Bu tarifi hazırlamak ise sandığınızdan daha basit... Peki biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu malzemeleri neler? İşte merak edilenler...
1 kg sivri biber
Yarım baş sarımsak
2 su bardağı sirke
Yarım su bardağı tuz
1 tatlı kaşığı limon tuzu
Su (kavanozu dolduracak kadar)
1 avuç nohut
Cin biber (isteğe bağlı)
Biberleri yıkayın ve uçlarını kesip bidonlara alın. Bu esnada biberleri bidona güzelce bastırmayı unutmayın.
Sarımsakları soyun ve bidonun içine atın. Sirke, su ve tuzu harmanlayıp bidonu ağzına kadar doldurun. Bidonu, kapağı hava almayacak şekilde kapatın. Turşu hazır olana dek, güneş görmeyen ortamda saklayın.
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