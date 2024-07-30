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    Biber turşusu tarifi: Biber turşusu nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 20:20
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    Kendi yiyeceğini kendi üretmeyi tercih edenlerdenseniz bu pratik biber turşusu tarifini çok seveceksiniz. Hem yapımı son derece kolay hem de püf noktalarına uyduğunuz sürece eşsiz bir lezzete sahip olan bu turşudan hep yapmak isteyeceksiniz.

    Biber turşusu tarifi: Biber turşusu nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kavanoz 3
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/100gram 18kal

    İki kavanozluk biber turşusu tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Farklı malzemelerle aynı yöntemleri uygulayarak çeşit çeşit turşular kurabilir, malzeme miktarlarını artırarak daha fazla turşu elde edebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 300 gram biber
    • 5 diş sarımsak
    • 1 çay bardağı üzüm sirkesi
    • 3 bardak su
    • 1 kaşık kaya tuzu
    • 2 bardak su

    TARİF

    • Sıvı malzemeleri bir araya getirerek tuz eriyene dek karıştırın.
    • Temiz ve kuru kavanozlara biberleri yerleştirin.
    • Üzerlerine sıvı karışımı dökün.
    • Aralara sarımsakları da ekleyin.
    • Kapağı sıkıca kapatın.
    • İyice çalkalayın.
    • Hava almayan yerde 20 gün bekletin.
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    Chef GPT
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    Anahtar Kelimeler:
    turşu biber
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