Biber turşusu tarifi: Biber turşusu nasıl yapılır?

Kendi yiyeceğini kendi üretmeyi tercih edenlerdenseniz bu pratik biber turşusu tarifini çok seveceksiniz. Hem yapımı son derece kolay hem de püf noktalarına uyduğunuz sürece eşsiz bir lezzete sahip olan bu turşudan hep yapmak isteyeceksiniz.
İki kavanozluk biber turşusu tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Farklı malzemelerle aynı yöntemleri uygulayarak çeşit çeşit turşular kurabilir, malzeme miktarlarını artırarak daha fazla turşu elde edebilirsiniz.
MALZEMELER
300 gram biber
5 diş sarımsak
1 çay bardağı üzüm sirkesi
3 bardak su
1 kaşık kaya tuzu
2 bardak su
TARİF
Sıvı malzemeleri bir araya getirerek tuz eriyene dek karıştırın.
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