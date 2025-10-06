YEMEK

Bibimbap tarifi! Dünyadan acılı yemekler: Kore mutfağından bibimbap nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Bibimbap tarifi merak ediliyor. Kore mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Peki, bibimbap nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım bibimbap yapılışı…

Bibimbap tarifi! Dünyadan acılı yemekler: Kore mutfağından bibimbap nasıl yapılır, püf noktası nedir?
Sedef Karatay

Bibimbap nasıl yapılır, Hem göze hem damağa hitap eden bibimbap, sağlıklı ve pratik bir lezzet arayanlar için ideal bir seçenek. Evde bibimbap tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı basmati pirinci
  • 2 su bardağı su
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet soğan
  • 1 adet kabak
  • 1/2 demet ıspanak
  • 1/2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı ezilmiş sarımsak
  • 1/2 yemek kaşığı susam yağı
  • 1/2 yemek kaşığı acı biber sosu (acı biber ezmesi)

TARİF

  • Pirinci Pişirin: Basmati pirincini iyice yıkayın ve suyunu süzün. Tencereye aktarıp üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Su kaynayınca kapağı kapatın, kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Suyunu çekince ocaktan alıp demlenmeye bırakın.
  • Sebzeleri Hazırlayın: Soğan, kabak, kapya biber ve havucu jülyen doğrayın. Tavaya sıvı yağ ekleyip soğanları 1-2 tur çevirin. Diğer sebzeleri ekleyip 10-15 dakika soteleyin.
  • Ispanağı Haşlayın: Kaynayan suya ıspanakları ekleyin, 1 dakika haşlayıp suyunu süzün. Sarımsak ezmesi, bir tutam tuz ve susam yağı ile ıspanakları harmanlayın.
  • Yumurtayı Pişirin: Hafifçe yağlanmış tavada yumurtayı kırın ve 2-3 dakika pişirin.
  • Servis Yapın: Pişen pirinci tabağa alın. Üzerine sotelenmiş sebzeleri, ıspanağı ve yumurtayı yerleştirin. Acı biber sosunu ekleyin.

AFİYET OLSUN!

Anahtar Kelimeler:
kore Masterchef bibimbap tarifi bibimbap tarifi bibimbap nasıl yapılır bibimbap malzemeleri bibimbap malzemeleri nelerdir acılı sos
