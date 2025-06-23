Bıçak bileme nasıl yapılır? Bıçak nasıl bilenir? Bıçak en iyi neyle bilenir?

Keskinliğini kaybeden bıçaklar ya çöpe atılır ya da bıçak bileme ustasına götürülerek yenilenir. Mutfakta devamlı olarak aynı bıçağın kullanılması durumunda bir süre sonra körelmeden kaynaklı işlevsiz hale gelebilir. Çünkü aşınan bıçaklar belli bir zamandan sonra keskinlik özelliğini kaybeder ve mutfak uygulamalarını zorlaştırır. Keskinliğini kaybeden bıçaklar için uygulanması gereken ise bileme işlemidir. Bu kapsamda "bıçak en iyi neyle bilenir?" sorusuna yanıt aranır.

Bıçak nasıl bilenir?

Mutfaklarda en fazla kullanılan araçlardan biri olan bıçaklar ilk alındığı zamanlarda oldukça keskinken zamanla körelmektedir. Mutfakta çalışmayı kolay hale getiren bu ürünler keskinliğini kaybettiğinde örneğin domateslerin suyunu çıkarmaya ve meyveleri ezmeye başlar.

Körelmeye başlayan bıçaklar için kullanılan bileme işlemi esnasında dikkat edilmesi gereken birçok detay bulunur. Bunlar arasında en önemli olanı ise bileme için kullanılacak aracın seçimidir.

Bıçak bileme yöntemleri aşağıdaki gibidir:

1. yöntem: Bıçak bileme taşı

Bıçağın körelmesi halinde herhangi bir ucuzluk dükkanından bileme taşı temin edilebilir. Yapılması gereken şey ise bileme taşını sudan geçirerek kaymayan bir zeminde bıçağı ileri geri olacak şekilde bu taşa sürtmektir. Bileme işlemi birkaç dakika boyunca yapılır ve ardından bıçaktaki keskinlik fark edilebilir.

2. yöntem: Porselen kupa altı

Porselen kupaların alt bölümleri genellikle cilasızdır. Bu bölge alçı taşına benzer ve mutfakta çok işe yarar. Körelen bıçakları keskinleştirmek için bir kupa alınır ve ters çevirerek zemine konur. Ardından bilenmesi gereken bıçak kupanın altındaki alçı taşına benzer bölüme temas ettirilir.

Aynı bileme taşında olduğu gibi öne ve arkaya doğru hareketlerle bıçak daha keskin hale getirilir. Bıçak bileme işlemi bittikten sonra bıçağın sudan geçirilmesi gerekir. Bu sayede sebze vb. diğer bıçaklar türleri daha keskin hale gelmiş olur.

3. Yemek tabağı tabanı

Bir önceki kupa yöntemi daha küçük bıçaklar için uygundur. Yemek tabağının alt bölümü ise daha büyük bıçakları keskinleştirmek için tercih edilebilir. Yemek tabağının altını kullanarak bıçakları keskinleştirmek için tabak ıslak bir bez üzerine ters şekilde konur ve kayması engellenir. Ardından bıçağın kesen tarafı tabağın alçı yüzeyine sürtülür ve keskinleşmesi sağlanır. Bu yöntemi uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

4. yöntem: Çift bıçak yöntemi

Bu yöntem, geçmişte sıklıkla görülen bir yöntem olarak oldukça verimli olsa da dikkat edilmesi gerekir. Zira küçük bir dikkat dağınıklığında bıçak kayabilir ve eli kesebilir. Bu nedenle bu yöntem esnasında bütün dikkatin bıçaklara verilmesi tavsiye edilir. İki bıçağın birbirine sürtülerek keskinleştirildiği bu yöntemde her boyutta ve türde bıçak kullanılabilir.

5. yöntem: Gazete kağıtları

Körelen bıçağı daha keskin hale getirmek için 1 adet gazete alınır ve yaprakları üst üste getirilir. Ardından gazete kağıtlarının kenar bölümlerine bıçak temas ettirilir. Bıçak bir bez yardımı ile siliniyormuş gibi gazete kenarlarına bastırarak sürtülür. Bu yöntem esnasında da dikkatli olunmalıdır. Bu sayede orta büyüklükteki bıçakların keskinlik özelliği yenilenecektir.

6. yöntem: Bileme makinesi

Bileme işlemi için daha basit yöntemler kullanılabileceği gibi elektrikli veya pilli bıçak bileme makineleri de tercih edilebilir. Bunun için bıçak bileme makinesi kaymaz bir zemine yerleştirilmelidir. Ardından insan gücüne gerek kalmadan bıçaklar eski keskinliğine geri dönecektir. Bıçak bileme makinesi farklı fiyat aralıkları ve tiplerde bulunabilir.

7. yöntem: Masat

Masatlar piyasada sıklıkla görülebilen uygun fiyatlı araçlardır. Bu aracın amacı ise bıçakların ucundaki yamuklukları düzeltmektir. Ayrıca bileme işlemi yapabilmek için özel masat çeşitlerini de temin etmek mümkündür. Masatlar genellikle kılıç benzeri bir görünüme sahip olarak tasarlanmaktadır. Aracın tutma kulpunun üzerinde yukarı doğru çıkan bir kenar bulunur. Bu kenar bileme işlemi esnasında parmakların korunmasını sağlar. Masat ile bileme işlemi esnasında parmak uçlarının bu siperi aşmadığından emin olunmalıdır.

8. yöntem: Su taşı

Su taşı olarak bilinen bu taş çeşitleri su kullanılarak bileme işlemi gerçekleştiren araçlardır. Su taşları da kendi içlerinde iki farklı türe ayrılır. Bunlardan biri daldırma su taşıdır. Daldırma su taşı bileme işleminden yaklaşık 15-20 dakika öncesinde su dolu bir kabın içerisinde bekletilmelidir. Bu esnada taşın suyu emmesi beklenir ve ancak o zaman kullanıma hazır hale gelir. Taş suya konulduğu an kabarcıklar çıkmaya başlar ve yavaşça dibe çöker. Suyu tamamen emdiğinde ise kullanıma hazır hale gelmiş demektir.

9. yöntem: Yağ taşı

Bu tür taşlar ile bıçak bileme işlemi yaparken yağ kullanılması gerekmektedir. Taş sabit bir yere koyduktan sonra her yerine değecek şekilde yağlanmalıdır. Taş bileme işlemi sırasında üzerine sürülen yağ yavaş yavaş çeker. Bu da nemini kaybetmesine neden olur. Bu yüzden bileme işlemi bitene kadar yağ eklemesi yapılmalıdır.