Biden'ın kızından olay hamle! Eşini ve metresini sosyal medyadan paylaştı

ABD'nin eski başkanı Joe Biden'ın kızı Ashley Biden, ülkesinde gündem oldu. 44 yaşındaki Biden, önceki gün kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, "Eşim ve kız arkadaşı el ele" diyerek eşi Dr. Howard Krein ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen bir kadının fotoğrafını paylaştı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Notorious B.I.G.'nin "Another" isimli şarkıyı da kullanan Biden, bu paylaşımı kısa bir süre sonra yayından kaldırdı. Paylaşımdan birkaç saat sonra ise boşanma davası açtı.

Biden daha sonra Beyonce'in "Freedom" (Özgürlük) isimli şarkısıyla bir poz verdi ve bunu da Instagram'dan paylaştı. Mahkeme kayıtlarına göre Biden'ın, eski eşinden nafaka talep ettiği boşanma davasında belirtildi. Çift, Ashley'nin 2015 yılında kanserden ölen kardeşi Beau aracılığıyla tanıştıktan iki yıl sonra, 2012 yılında Delaware, Greenville'de evlendi. Thomas Jefferson Üniversitesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olan New Jersey doğumlu Krein, 2011 yılında Kaliforniya'daki Big Sur'da evlenme teklifinde bulundu.

Çift, Delaware'deki St. Joseph on the Brandywine Roma Katolik Kilisesi'nde, Krein'in Yahudi gelenekleriyle kendi geleneklerini birleştiren bir törenle evlendi. Daha sonra çift ve yaklaşık 200 davetli, resepsiyon ve akşam yemeği için Biden ailesinin Wilmington'daki göl kenarındaki evine gitti.