Bir döner ustası tavuk dönerin en riskli kısmını gösterdi! “Aslında et değil”

Özellikle tavuk ürünlerinin yanlış hazırlanması ve saklanması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlatan uzmanlar, tavuk tüketiminde hijyenin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

"ET DEĞİL YOĞUN YAĞ VE DERİ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir döner ustası, tavuk dönerin şişe en yakın kalan bölümünü göstererek bu kısmın çoğunlukla etten oluşmadığını söyledi.

Ustaya göre dönerin merkezinde bulunan bölümde yoğun yağ tabakası, tavuk derisi

ve sert parçalar yer alıyor. Bu kısmın, döner hazırlanırken etlerin şiş üzerinde daha sağlam durması için kullanıldığı ifade edildi.

KALİTEYİ DÜŞÜRÜYOR

Döner ustası, iç bölümde kalan parçaların sert yapıda olduğunu, yoğun yağ içerdiğini

ve lezzet açısından düşük kalite taşıdığını belirtti. Bu nedenle söz konusu kısmın müşteriye servis edilmemesi gerektiğini söyleyen usta, hem sektör çalışanlarına hem de tüketicilere dikkatli olunması çağrısında bulundu.

TAVUK ÜRÜNLERİNDE HİJYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Uzmanlar ise tavuk etinin diğer birçok gıdaya göre daha hassas olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle uygun sıcaklıkta saklanmayan, iyi pişirilmeyen veya uzun süre bekletilen tavuk ürünleri gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor.

Bu nedenle dışarıda tavuk döner tüketirken güvenilir işletmelerin tercih edilmesi,

hijyen koşullarına dikkat edilmesi ve ürünün iyi pişmiş olması önem taşıyor.