YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Bir döner ustası tavuk dönerin en riskli kısmını gösterdi! “Aslında et değil”

Türkiye’de en çok tüketilen sokak lezzetlerinden biri olan tavuk dönerle ilgili bir döner ustasının yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Usta, dönerin en iç kısmında bulunan bölümün neden müşteriye satılmaması gerektiğini anlatarak dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Bir döner ustası tavuk dönerin en riskli kısmını gösterdi! “Aslında et değil”
Gökçen Kökden

Özellikle tavuk ürünlerinin yanlış hazırlanması ve saklanması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlatan uzmanlar, tavuk tüketiminde hijyenin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

"ET DEĞİL YOĞUN YAĞ VE DERİ"

Bir döner ustası tavuk dönerin en riskli kısmını gösterdi! “Aslında et değil” 1

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir döner ustası, tavuk dönerin şişe en yakın kalan bölümünü göstererek bu kısmın çoğunlukla etten oluşmadığını söyledi.

Ustaya göre dönerin merkezinde bulunan bölümde yoğun yağ tabakası, tavuk derisi
ve sert parçalar yer alıyor. Bu kısmın, döner hazırlanırken etlerin şiş üzerinde daha sağlam durması için kullanıldığı ifade edildi.

KALİTEYİ DÜŞÜRÜYOR

Döner ustası, iç bölümde kalan parçaların sert yapıda olduğunu, yoğun yağ içerdiğini
ve lezzet açısından düşük kalite taşıdığını belirtti. Bu nedenle söz konusu kısmın müşteriye servis edilmemesi gerektiğini söyleyen usta, hem sektör çalışanlarına hem de tüketicilere dikkatli olunması çağrısında bulundu.

TAVUK ÜRÜNLERİNDE HİJYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Uzmanlar ise tavuk etinin diğer birçok gıdaya göre daha hassas olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle uygun sıcaklıkta saklanmayan, iyi pişirilmeyen veya uzun süre bekletilen tavuk ürünleri gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor.

Bu nedenle dışarıda tavuk döner tüketirken güvenilir işletmelerin tercih edilmesi,
hijyen koşullarına dikkat edilmesi ve ürünün iyi pişmiş olması önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gurme Bir Gezi İçin Anadolu Yakası'ndaki En İyi Mekanlar Gurme Bir Gezi İçin Anadolu Yakası'ndaki En İyi Mekanlar
Tavuk döner zirveyi kaybetti! Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemeği bakın ne olduTavuk döner zirveyi kaybetti! Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemeği bakın ne oldu

Anahtar Kelimeler:
döner tavuk döner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.