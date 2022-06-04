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  4. Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi

Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi

04.06.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçen Yurt, 2015-2016 yılları arasında yayınlanan Big Brother programının asi kızlarından biriydi. Programın dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Gökçen Yurt, yıllar sonraki haliyle görenleri şaşırttı.

Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi

Ünlü isim Asuman Krause'nin sunumuyla yayınlanan yarışma programı Big Brother, yarışmacıların aynı evde kaldığı ve oyunlara çıkıp ödül kazandığı bir yarışma programıydı. Fitness Koçu Gökçen Yurt, programda kişiliği ile dikkat çeken isimlerden biriydi. Yıllar içerisindeki değişimi ise görenleri şaşkına çevirdi.

GÖKÇEN YURT'UN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Big Brother programına Aydın'dan katılan Gökçen Yurt programda aktif yarışmacılarından biriydi.

Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi

Hem güzelliği hem arkadaşlık ilişkileriyle popüler isimlerden biri olan Yurt, yıllar içerisinde adeta başka birine dönüştü.
Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi

Şimdilerde Las Vegas'ta yaşayan bir çocuk annesi Gökçen Yurt saç stili, dövmeleri, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi
Yurt, 2015 sezonunda Big Brother programına girmeden önce şunları söylemişti: “Big Brother Türkiye evine sarışınların ne kadar zeki olduğunu ispatlamaya geliyorum.”

Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi
İşte Gökçen Yurt'un Instagram pozları...
Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi

Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi

Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi

Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi


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