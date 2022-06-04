Big Brother evinin asi kızıydı! Gökçen Yurt'un son hali şaşkına çevirdi

Ünlü isim Asuman Krause'nin sunumuyla yayınlanan yarışma programı Big Brother, yarışmacıların aynı evde kaldığı ve oyunlara çıkıp ödül kazandığı bir yarışma programıydı. Fitness Koçu Gökçen Yurt, programda kişiliği ile dikkat çeken isimlerden biriydi. Yıllar içerisindeki değişimi ise görenleri şaşkına çevirdi.

GÖKÇEN YURT'UN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Big Brother programına Aydın'dan katılan Gökçen Yurt programda aktif yarışmacılarından biriydi.

Hem güzelliği hem arkadaşlık ilişkileriyle popüler isimlerden biri olan Yurt, yıllar içerisinde adeta başka birine dönüştü.



Şimdilerde Las Vegas'ta yaşayan bir çocuk annesi Gökçen Yurt saç stili, dövmeleri, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.



Yurt, 2015 sezonunda Big Brother programına girmeden önce şunları söylemişti: “Big Brother Türkiye evine sarışınların ne kadar zeki olduğunu ispatlamaya geliyorum.”



İşte Gökçen Yurt'un Instagram pozları...





