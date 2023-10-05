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Bihter'in yıldızı Hande Ataizi'nin estetiksiz hali şoke etti! Görenler inanamadı

05.10.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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Son olarak Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Cana karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Hande Ataizi şimdilerde başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bihter filmiyle gündemde. Filmde, Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren ünlü ismin estetiksiz hali ortaya çıktı. Fit hali ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Hande Ataizi'nin eski halini görenler inanamadı.

Rol aldığı projeler, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Hande Ataizi şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu. Fit hali ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Ataizi'nin estetiksiz halini gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

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Ruhsar dizisinde Cem Davran ile başrolü paylaşmasının ardından kariyerinde büyük bir çıkış yaşayan Hande Ataizi, ekranların aranılan yüzleri arasında yerini alıyor.

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Son olarak Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Cana karakteri ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu şimdilerde Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bihter filmiyle gündemde.

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Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Ataizi'nin yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin eski halini görenler; 'Bu nasıl değişim', 'Doktoru kim?', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yaptılar.

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Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da doğdu. Babası mimar Mehmet Ali, annesi ise psikoloji profesörü Nermin Çelen'dir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

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1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar filmiyle ünlendi ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. 1998 yılında yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisiyle ülke çapında tanınırlığını arttırdı.

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