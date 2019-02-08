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Bikinileriyle buz gibi göle girip eğlendiler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.02.2019 09:43 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu Rusya'da iki Rus kadın, bikinileriyle buz gibi suya girdi.

Rusya'da iki kadın bikinilerini giyerek buz gibi suyun içine girdiler. Buz gibi suya giren iki Rus kadın, suyun içinde çok uzun süre duramadılar ama görüntüleri paylaşıldı.

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Ruslar, soğuk aylarda sıkça yaptığı bu etkinliğin vücut direncini arttırdığını düşünüyor.

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Bu görüntüde de bikinisiyle buz gibi bir gölete giren iki Rus kadını, arkadaşları videoya kaydediyor.

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Anahtar Kelimeler:
rusya bikini soğuk göl buz

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