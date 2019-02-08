Bikinileriyle buz gibi göle girip eğlendiler

Rusya'da iki kadın bikinilerini giyerek buz gibi suyun içine girdiler. Buz gibi suya giren iki Rus kadın, suyun içinde çok uzun süre duramadılar ama görüntüleri paylaşıldı.
Ruslar, soğuk aylarda sıkça yaptığı bu etkinliğin vücut direncini arttırdığını düşünüyor.
Bu görüntüde de bikinisiyle buz gibi bir gölete giren iki Rus kadını, arkadaşları videoya kaydediyor.
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