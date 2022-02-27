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Bikinili fotoğrafını paylaştı... Ne yaptın Messi!

27.02.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası birçok sporcu tepkisini sert bir şekilde ifade ederken Messi'nin paylaşımına tepkiler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü kutlayan ve bikinili fotoğrafını kendi Instagram hesabından paylaşan yıldız oyuncuya gelen tepkiler daha da arttı.

Bikinili fotoğrafını paylaştı... Ne yaptın Messi!
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Rusya'nın saldırısına maruz kalan Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumdan dolayı neredeyse tüm dünya Ukrayna'ya destek veriyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan futbolcular bu durumun doğru olmadığını ifade ediyor. Messi'nin son paylaşımı ise hayranlarını hayrete düşürdü.

EŞİNİN BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

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Geçtiğimiz günlerde eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Messi, "İyi ki doğdun aşkım, seni seviyorum." notunu düştüğü bir gönderi yolladı. Dünyadan birçok futbolsever bu paylaşımın yersiz ve zamansız olduğunu ileri sürdü. Messi'ye kısa süre içinde fotoğrafın altına tepki yorumları geldi.

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FOTOĞRAFA YORUM YAPMAYI KAPATTI, SONRA GERİ AÇTI

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Gelen tepkilerin ardından çözümü fotoğrafı silmek değil de fotoğrafı yoruma kapatmakta bulan Arjantinli yıldız futbolcu, bir süre sonra yorumları tekrar aktif etti. Messi'nin yaptığı bu hareket sonrası gelen tepkilerin farkında olduğunu kanıtladı.


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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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