Bikinili kadına yaklaşıp zorla dokunarak fotoğraf çektirdiler! Hong Kong'taki görüntüler tepki çekti

Bikinili kadına zorla dokunarak fotoğraf çektiren adamların görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı. Çin'de kaydedildiği iddia edilen görüntülerde; Hong Kong'a tatile geldiği belirtilen bir kadın turist, plajda güneşlenirken hiç beklemediği bir olayla karşılaşıyor.
Genç kadının yanına giden Çinli erkekler, kadın ile fotoğraf çektirmek isterken ellerini de kadının omzuna koymak istiyorlar.
Bikinili kadın söz konusu durumdan rahatsız olurken, dokunulmak istemediğini belirtmesine rağmen Çinli adamlar aldırış etmiyor.
Kadına zorla dokunarak fotoğraf çektiren erkeklerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise kısa sürede tepki çekti.