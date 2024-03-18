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    4. Bikinili kadına yaklaşıp zorla dokunarak fotoğraf çektirdiler! Hong Kong'taki görüntüler tepki çekti

    Bikinili kadına yaklaşıp zorla dokunarak fotoğraf çektirdiler! Hong Kong'taki görüntüler tepki çekti

    18.03.2024 13:57
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    Çin'de kaydedildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada gündem yarattı. Söz konusu görüntülerde plajda tek başına güneşlenen bikinili kadına bir grup erkeğin yaklaştığı görülüyor. Genç kadına zorla dokunarak fotoğraf çektiren adamlar, kadının tepki göstermesine ise aldırmazken; sosyal medyada paylaşılan görüntüler olay oldu.

    Bikinili kadına zorla dokunarak fotoğraf çektiren adamların görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı. Çin'de kaydedildiği iddia edilen görüntülerde; Hong Kong'a tatile geldiği belirtilen bir kadın turist, plajda güneşlenirken hiç beklemediği bir olayla karşılaşıyor.

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    Genç kadının yanına giden Çinli erkekler, kadın ile fotoğraf çektirmek isterken ellerini de kadının omzuna koymak istiyorlar.

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    Bikinili kadın söz konusu durumdan rahatsız olurken, dokunulmak istemediğini belirtmesine rağmen Çinli adamlar aldırış etmiyor.

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    Kadına zorla dokunarak fotoğraf çektiren erkeklerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise kısa sürede tepki çekti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin bikini plaj
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