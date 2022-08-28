Bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti! Aydan Şener sitem etti

23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bikinili pozlarını paylaşan Aydan Şener'e genellikle "Yıllara meydan okuyorsun" yorumları yağıyor.

Aydan Şener bu yorumlardan rahatsızlık duydu. Şener yaptığı söyleşide bu rahatsızlığını dile getirdi.

Aydan Şener Alev Gürsoy'a yaptığı açıklamada "Yaşımla başımla hiç derdim yok, genç görünme sevdam da yok. Herkes yaşının güzeli olsun. '20 yaşında gibisiniz' demeleri benim için iltifat bile değil. Yaşsızım ben. Önemli olan içindeki çocuğu yaşatmak. O çocuk varken yaşlanmıyorsunuz. Sayılara takılmayın" diyerek sitem etti.



