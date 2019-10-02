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Bilal Erdoğan'dan Türk sanat müziği sürprizi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.10.2019 03:02 | Son Güncelleme

Bilal Erdoğan katıldığı radyo programında Türk sanat müziği eseri seslendirdi. Erdoğan'ın bu performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Adem Metan'ın program yaptığı radyoya konuk oldu.

3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali hakkında bilgi veren Bilal Erdoğan programın sonunda ise radyo dinleyicilerine sürpriz yaptı.

Erdoğan, sözleri Mustafa Hafız Irmak'a ait nihavend makamından 'Koklasam saçlarını ta fecre kadar' şarkısını seslendirdi. Bilal Erdoğan'ın bu performansı sosyal medyada oldukça beğenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
türk sanat müziği bilal erdoğan sosyal medya

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