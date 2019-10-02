Mynet Trend

NASA tek tek kayıt altına aldı! Kızıl Gezegen Mars'ın gizemli sesleri yayınladı!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.10.2019 01:49 | Son Güncelleme

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı bildirildi.

NASA tek tek kayıt altına aldı! Kızıl Gezegen Mars'ın gizemli sesleri yayınladı!

NASA, InSight'ın Mars'ta kaydettiği seslerin insanların duyabileceği biçimde işlenmiş kaydını yayınladı.

Ajanstan yapılan açıklamada, InSight'ın kayıt altına aldığı 100'den fazla sesten sadece 21'ine "güçlü deprem adayı" gözüyle bakıldığı, diğerlerinin yer sarsıntıları ya da başka şeyler olabileceği belirtildi.

Sismik inceleme aracının, robot kolun hareketleri ve diğer mekanik seslerin yanı sıra Mars'taki rüzgarın sesini duyabilecek kadar hassas olduğu belirtiliyor.

Geçen kasım ayında Kızıl Gezegen'e inen InSight, ilk sismik yer sarsıntısını nisan ayında kaydetmişti.

Bilim adamları, Mars'taki depremleri inceleyerek Kızıl Gezegen'in oluşum süreci hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

Mars'ın jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmadığı ve Ay gibi tektonik plakaları bulunmadığı ifade ediliyor. (AA)


PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Deprem oluyor sandı, camdan atlamaya kalkıştı!Deprem oluyor sandı, camdan atlamaya kalkıştı!
Toplu taşımadaki yoğunluk tartışma konusu olmuştu! 'Kişisel alan ihlali...'Toplu taşımadaki yoğunluk tartışma konusu olmuştu! 'Kişisel alan ihlali...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd NASA InSight Kızıl Gezegen

En Çok Okunan Trend Haberler

Öz kızından 6 çocuğu olan sapık 36 tecavüzle yargılanıyor!

Öz kızından 6 çocuğu olan sapık 36 tecavüzle yargılanıyor!

Gelinini öldüren kayınvalidenin cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti

Gelinini öldüren kayınvalidenin cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti

İki hastasına cinsel saldırıda bulunan ünlü jinekolog için karar verildi

İki hastasına cinsel saldırıda bulunan ünlü jinekolog için karar verildi

Pınar Altuğ'u çıldıran yorum! 'Maşallah çocuk büyümüş'

Pınar Altuğ'u çıldıran yorum! 'Maşallah çocuk büyümüş'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem oluyor sandı, camdan atlamaya kalkıştı!

Deprem oluyor sandı, camdan atlamaya kalkıştı!

Toplu taşımadaki yoğunluk tartışma konusu olmuştu! 'Kişisel alan ihlali...'

Toplu taşımadaki yoğunluk tartışma konusu olmuştu! 'Kişisel alan ihlali...'

Uzmandan korkutan açıklama: İzmir'de kuşkuyla bakılması gereken en az 200 bin konut var

Olası bir depremle ilgili korkutan açıklama: 200 bin konut...

Kayseri'deki 'muhabbet evi' davasında yeni gelişme

Kayseri'deki 'muhabbet evi' davasında yeni gelişme

13 yıl sonra anlattı: Dedemi baltayla parçalayarak öldürdüler

13 yıl sonra anlattı: Dedemi baltayla parçalayarak öldürdüler

Uyuşturucu satıcılarının şifreli konuşmaları ortaya çıktı

Şifreli konuşmalar ortaya çıktı: Şekerleriniz hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.