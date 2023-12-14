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Bilal Hancı'nın ihanet videosuyla yıkılmıştı! Boşanan Esin Çepni'nin yeni aşkı Rizespor'un kalecisi çıktı

14.12.2023 09:30 | Son Güncelleme:
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Eşi Bilal Hancı'nın ihanet videosunu ifşalayan Esin Çepni boşanmadan kısa süre sonra yeni aşka yelken açtı. Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyuran Çepni, futbolcu Zafer Görgen ile romantik anlarını paylaştı.

Kafalar grubunun üyelerinden fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı Esin Çepni ile evliliklerine bir şans vermişti. Ancak Hancı bu süreçte karısını aldatmış ve ifşa olmuştu.

Esin Çepni, eşinin ihanet videosunu gözyaşlarıyla paylaşmıştı. Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurduktan bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Çepni yeni aşkıyla samimi görüntülerini paylaşınca sevgilisi merak edildi.

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Esin Çepni'nin yeni sevgilisi tanıdık çıktı. Bilal Hancı'nın eski karısı, Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen ile ilişki yaşamaya başladı.

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