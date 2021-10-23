Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses aslen nereli ve kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Bilal Sonses konuk oluyor. Bilal Sonses'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Bilal Sonses kimdir?

BİLAL SONSES KİMDİR?

28 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Bilal Sonses, eğitimini Fatih'te tamamlamıştır. Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Turizm Otelcilik Lisesinde okuyan Bilal Sonses, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 2 sene eğitim almıştır.

Lisans eğitimini Düzce Üniversitesi'nde sürdürmekte olan Bilal Sonses'in Yıldız Tilbe ile yaptığı Hasbelkader adındaki düeti Youtube'da 104 milyon izlenme elde etmiştir. Tuğçe Kandemir’le de düet yapmış olan Bilal Sonses’in bu şarkısı da 140 milyon izlenmeye ulaşmıştır. 'İçimdeki Sen' şarkısını yazan Bilal Sonses, kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, ”Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. 'Doğru mu?' dedim. Hiç inkar etmedi. Ama 'Aldatmadım' deseydi inanacaktım. Sonra ortaya bu şarkı çıktı' ifadeleriyle açıklamıştı.

“Şimdiki Aklım” ismindeki yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmış olan Bilal Sonses’in, YouTube kanalında 2 milyona yakın abonesi bulunmakta. Milyonlarca defa izlenmenin, tüm dijital müzik platformlarında 1 numara olmanın büyük başarı olduğunu vurgulamakta olan Bilal Sonses, müzik listelerinde hemen hemen 15 aydır ilk 10’da olmayı, ulusal radyolarda 25 şarkısının birden çalmasını oldukça önemsediğini söylemiştir.

