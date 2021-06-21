Bilardo çeşitleri nelerdir? İşte en çok oynanan bilardo türü

Bilardo çeşitleri top sayısına ve kurallarına göre farklılıklar gösterir. Her çeşidin kendi içinde farklı kurallarının bulunduğu bilardo oyununda en çok oynanan Amerikan Bilardodur. Bakın Amerikan Bilardo ve diğer bilardo çeşitleri nasıl oynanır...
Amerikan bilardo masasında oynanan birçok oyun vardır. Fakat en çok oynananı, sekiz top adını verdiğimiz, düz toplar ve parçalı toplar olarak adlandırılan iki top grubunun bulunduğu, kendi toplarını bitiren grubun en sonunda siyah topu attığı oyundur. Birden yediye kadar olan toplar düz top olarak adlandırılır. Dokuzdan on beşe kadar olan diğer toplar da parçalı top olarak adlandırılır.
Oyuncu, açılıştan sonra bu top grubundan birini atarak o top grubuna sahip olur. Her oyuncu kendi top grubunu bitirdikten sonra, siyah topu söylediği bir deliğe atmak zorundadır. Oyuncular daha önceden karar verilmiş bir set sayısına ulaşmaya çalışırlar. Bu set sayısına ilk varan oyuncu maçı kazanmış olur.
Dizilişte önemli olan nokta, siyah topun diziliş üçgeninin ortasında olması ve köşelerin birinde düz diğerinde parçalı top olmasıdır. Topları dizdikten sonra masanın karşısındaki bölgeden topu atarak açılışı yapıyoruz.
Karambol bilardo, 3 top bilardo masasında oynanan en temel oyundur. Vuruş topu olarak sarı ve beyaz toplar vardır. İki farklı oyuncu bu toplardan birini seçer.
Her oyuncu öncelikle kendi topunu vurarak, diğer iki topa kendi topunu temas ettirmeye çalışır. Kendi topunu temas ettirdiği her atış için bir puan kazanır. İki taraf da hedef olarak belirlenmiş bir sayıya ulaşmaya çalışırlar. İlk ulaşan taraf maçı kazanmış olur.
Üç bant disiplini, üç top masasındaki karambol disipliniyle benzerlikler gösterir. Fakat buradaki en büyük fark, kendi topumuzun ikinci topa temas etmeden önce minimum 3 kere bantlara temas etmiş olması gerekir.
Bu şekilde puan kazanılabilir. Önemli olan yan yana olan iki topa direkt bir vuruş yapıldığında bunun sayı olarak kabul edilmemesidir. Aynı banda iki ya da daha fazla temas ederek de aynı vuruşu yapmak mümkündür.
İngiliz bilardosu (snooker), farklı bir masada, farklı toplar ve kurallarla oynanan, dünyada çok yaygın olan bir bilardo branşıdır. Bu branşta vuruş topu olarak bir adet beyaz top vardır. Oyunun başında üçgen şeklinde dizilmiş 15 adet kırmızı top ve puan değerleri değişen 6 adet renkli top vardır.
Oyunda amaç sıra ilk size geldiğinde bir kırmızı topa vurmak ve onu cebe sokmaktır. Daha sonra farklı renkteki bir topu sokarak puan kazanmaya çalışırsınız. Kırmızı topların puan değerleri 1 puandır. Diğer renkli topların puan değerleri sarıdan siyaha doğru yükselerek değişiklik gösterir. Sarı top 2, yeşil top 3, kahverengi 4, mavi 5, pembe 6 ve siyah 7 puandır. Bir set içerisinde amaç o sette mümkün olan en yüksek puanı toplamak ve kazanmaktır.
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