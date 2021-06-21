Bilardo çeşitleri nelerdir? İşte en çok oynanan bilardo türü

Bilardo çeşitleri top sayısına ve kurallarına göre farklılıklar gösterir. Her çeşidin kendi içinde farklı kurallarının bulunduğu bilardo oyununda en çok oynanan Amerikan Bilardodur. Bakın Amerikan Bilardo ve diğer bilardo çeşitleri nasıl oynanır...

AMERİKAN BİLARDOSU NASIL OYNANIR?

Amerikan bilardo masasında oynanan birçok oyun vardır. Fakat en çok oynananı, sekiz top adını verdiğimiz, düz toplar ve parçalı toplar olarak adlandırılan iki top grubunun bulunduğu, kendi toplarını bitiren grubun en sonunda siyah topu attığı oyundur. Birden yediye kadar olan toplar düz top olarak adlandırılır. Dokuzdan on beşe kadar olan diğer toplar da parçalı top olarak adlandırılır.

Oyuncu, açılıştan sonra bu top grubundan birini atarak o top grubuna sahip olur. Her oyuncu kendi top grubunu bitirdikten sonra, siyah topu söylediği bir deliğe atmak zorundadır. Oyuncular daha önceden karar verilmiş bir set sayısına ulaşmaya çalışırlar. Bu set sayısına ilk varan oyuncu maçı kazanmış olur.

Dizilişte önemli olan nokta, siyah topun diziliş üçgeninin ortasında olması ve köşelerin birinde düz diğerinde parçalı top olmasıdır. Topları dizdikten sonra masanın karşısındaki bölgeden topu atarak açılışı yapıyoruz.