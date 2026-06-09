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Bildiğiniz dolu yağışlarını unutun! Camları patlatacak kadar şiddetli geliyor

Araştırmalar, küresel ısınmanın dolu fırtınalarının hem sıklığını hem de yıkıcılığını değiştirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, gelecekte daha büyük dolu tanelerinin görülebileceğini de açıkladı. Uyarı ise, bunun milyarlarca dolarlık ek zarara yol açabileceği yönünde oldu.

Bildiğiniz dolu yağışlarını unutun! Camları patlatacak kadar şiddetli geliyor
Çiğdem Berfin Sevinç

İklim değişikliğinin etkileriyle ilgili yayımlanan iki yeni araştırma, gelecekte dolu fırtınalarının daha yıkıcı hale gelebileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bazı bölgelerde dolu yağışları daha sık görülürken, dolu tanelerinin boyutları da büyüyebilir.

Bildiğiniz dolu yağışlarını unutun! Camları patlatacak kadar şiddetli geliyor 1

DOLU RİSKİ KUTUPLARA DOĞRU KAYIYOR

Araştırmacılar, küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte dolu oluşumuna uygun atmosfer koşullarının kutuplara doğru kaydığını belirledi. Buna göre kuzey Avrupa, Kanada, Yeni Zelanda'nın Güney Adası ve Avustralya'nın güneydoğusunda dolu olaylarının artabileceği öngörülüyor.

Buna karşılık Afrika'nın bazı bölgeleri, kuzey Avustralya, güney Hindistan ve Çin'in bazı kesimlerinde dolu görülme sıklığının azalabileceği ifade edildi.

Bildiğiniz dolu yağışlarını unutun! Camları patlatacak kadar şiddetli geliyor 2

DAHA SEYREK AMA DAHA BÜYÜK YAĞACAK

Bilim insanları, ısınan atmosferin fırtınaları besleyen nem miktarını artırdığını ve bunun daha güçlü hava akımlarına yol açtığını belirtiyor. Bu durum, daha büyük dolu tanelerinin oluşmasına zemin hazırlıyor.

Araştırmalara göre gelecekte küçük dolu tanelerinin sayısı azalabilir ancak yere ulaşan doluların boyutu büyüyebilir. Bu da araçlar, binalar ve tarım alanları üzerindeki hasarın artması anlamına geliyor.

Bildiğiniz dolu yağışlarını unutun! Camları patlatacak kadar şiddetli geliyor 3

MİLYARLARCA DOLARLIK ZARAR

Dolu fırtınaları son yıllarda dünya genelinde milyarlarca dolarlık ekonomik kayba neden oldu. Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının şiddetlenmesi halinde bu maliyetlerin daha da artabileceği konusunda uyarıyor.

Araştırmacılar, sera gazı emisyonlarının azaltılmasının iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerini sınırlandırmanın en etkili yolu olduğunu vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
bilim insanları cam dolu yağış
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