Bildiğiniz reçelleri unutun! Bu reçel tadıyla bambaşka dünyalara götürecek

Reçel, kimileri için kahvaltıların olmazsa olmaz parçasıdır. Peynir, domates, tereyağ ile birlikte bazen ise sade bir halde tüketilen reçel, tatlı ve tuzlu kombinasyonların bir numaralı tercihidir. Klasik reçel lezzetlerinden sıkıldınız mı? Sizler için kulağa garip gelebilecek bir tarif hazırladık. Acı biber reçelini mutlaka denemelisiniz.
Biberleri yıkayın, çekirdeklerini temizleyin ve ince ince doğrayın. Büyük bir tencereye sıcak su doldurun ve tencereyi yüksek ateş üzerine yerleştirin. Doğradığınız kırmızı, yeşil ve jalapeno biberleri suyun içine atın. Pektin ve sirkeyi ekleyin. Tencereyi su kaynamaya başlayıncaya kadar sürekli karıştırın. Malzemeler kaynamaya başladığında çabucak şekeri ekleyin, karıştırmaya devam edin ve 1 dk boyunca bu şekilde kaynatın. Tencereyi ateşten alın ve eğer köpük oluşmuşsa köpükleri karışımın üzerinden bir süzgeç veya kaşık yardımıyla temizleyin. Cam kavanozlara reçeli kavanozun üst kısmında 2 parmak boşluk kalacak kadar doldurun. Kavanozları sıkıca kapatın.
Boş cam kavanozları ve kapaklarını kaynar suda bekletin ve çıkarıp kurulayın. Böylece cam kavanozlar sterilize edilmiş olacak. Reçelin daha çabuk bozulmaması için üzerinde oluşan köpüğü mutlaka alın. Reçelleri rafa yerleştirirken baş aşağı çevirerek yerleştirin. Bu şekilde reçellerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.
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