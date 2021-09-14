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Bildiğiniz reçelleri unutun! Bu reçel tadıyla bambaşka dünyalara götürecek

14.09.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltılarının en tatlı dakikaları ekmeğin üzerine reçeli sürdüğünüz anda yaşanır. Hemen hemen her ürünün reçeli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak genellikle kayısı, ayva, çilek, portakal gibi meyvelerin reçellerine damak tadınız alışkındır. Damağınıza bambaşka bir dünyanın esintilerini sunacak bir tarifi ne dersiniz? Sizler için acı biber reçeli tarifini araştırdık.

Bildiğiniz reçelleri unutun! Bu reçel tadıyla bambaşka dünyalara götürecek

Reçel, kimileri için kahvaltıların olmazsa olmaz parçasıdır. Peynir, domates, tereyağ ile birlikte bazen ise sade bir halde tüketilen reçel, tatlı ve tuzlu kombinasyonların bir numaralı tercihidir. Klasik reçel lezzetlerinden sıkıldınız mı? Sizler için kulağa garip gelebilecek bir tarif hazırladık. Acı biber reçelini mutlaka denemelisiniz.

ACI BİBER REÇELİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet dolmalık büyük kırmızı biber
  • 2 adet dolmalık büyük yeşil biber
  • 2 adet jalapeno biberi
  • 1 su bardağı elma sirkesi
  • 1 paket pektin
  • 5 bardak beyaz şeker
  • Boş cam kavanoz

HAZIRLANIŞI

Biberleri yıkayın, çekirdeklerini temizleyin ve ince ince doğrayın. Büyük bir tencereye sıcak su doldurun ve tencereyi yüksek ateş üzerine yerleştirin. Doğradığınız kırmızı, yeşil ve jalapeno biberleri suyun içine atın. Pektin ve sirkeyi ekleyin. Tencereyi su kaynamaya başlayıncaya kadar sürekli karıştırın. Malzemeler kaynamaya başladığında çabucak şekeri ekleyin, karıştırmaya devam edin ve 1 dk boyunca bu şekilde kaynatın. Tencereyi ateşten alın ve eğer köpük oluşmuşsa köpükleri karışımın üzerinden bir süzgeç veya kaşık yardımıyla temizleyin. Cam kavanozlara reçeli kavanozun üst kısmında 2 parmak boşluk kalacak kadar doldurun. Kavanozları sıkıca kapatın.

ACI BİBER REÇELİ YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Boş cam kavanozları ve kapaklarını kaynar suda bekletin ve çıkarıp kurulayın. Böylece cam kavanozlar sterilize edilmiş olacak. Reçelin daha çabuk bozulmaması için üzerinde oluşan köpüğü mutlaka alın. Reçelleri rafa yerleştirirken baş aşağı çevirerek yerleştirin. Bu şekilde reçellerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

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