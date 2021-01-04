Çıtır çıtır turşu kurmanın püf noktası! Salatalığın ucunu kesip koyduğunuzda...

İster salatalık turşusu ister lahana ya da hangi sebzeden turşu kuruyor olursanız olun ilk aradığımız şey ısırdığımızda çıtır çıtır olmasıdır.

Turşuların dokusunu kaybetmesine neden olan nedir ve sümüksü olmalarını nasıl önleyebiliriz?

YUMUŞAK TURŞUNUN NEDENLERİ

Yeterince tuz koyulmadıysa

Turşu tuzlu su ve sirkeye yeterince batırılmadıysa

Yüksek ısıya maruz kaldıysa

Sebze ya da meyveler aşırı olgunsa

SALATALIĞIN ÇİÇEKLİ UCUNU KESİN

Salatalığın çiçek ucu salatalığın üzerinde bırakılırsa turşunun yumuşamasına neden olabilir. Durumun bu olduğundan yüzde yüz emin değiliz ama salatalık turşusu yaptığınızda uçlarını kesmeniz önerilir.

Her şeyden önce, turşunun yumuşak ve sümüksü olmamasını sağlamanın en iyi yolu, bulabileceğiniz en iyi ürünü kullanmaktır. Sebzelerin ve meyvelerin mevsiminde kullanılması çok öenmlidir.

Tuz, sadece fermantasyon için değil, aynı zamanda sirkede asitleme için de çok önemlidir. Turşulardan su çekme işlemi turşunun sıkılaşmasına neden olur. Bu yüzden tuzun kullanım oranı çok önemlidir.

Isıl işlemden geçirilmiş turşular çok daha uzun süre dayanır, ancak bunun karşılığında özellikle salatalık gibi hassas sebzelerde bazı dokuları kaybedersiniz. Isıl işlem görmüş bir turşunun probiyotik değeri kalmıyor.

TURŞULARIN KAVANOZA İYİCE SIKIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

Fermente ediyorsanız sebzeleri doğru şekilde tarttığınızdan emin olun. Her şeyin suya daldırıldığından emin olmak için fermantasyon ağırlıkları kullanın. Sirke ile turşu yapıyorsanız ve fermantasyon ağırlıkları uygun değilse, sebzeleri kavanoza sıkıştırarak yüzmemelerini sağlamak en iyisidir.



