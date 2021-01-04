YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Çıtır çıtır turşu kurmanın püf noktası! Salatalığın ucunu kesip koyduğunuzda...

Çıtır çıtır turşu kurmanın püf noktası! Salatalığın ucunu kesip koyduğunuzda...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çıtır çıtır turşu kurmanın püf noktası! Salatalığın ucunu kesip koyduğunuzda...

Tüm iyi turşularda sahip olunan tek şey, güzel bir gevrekliktir. Turşu iyiyse, istediğiniz tadı ve aromayı alıyorsanız değmeyin keyfinize. Peki çıtır çıtır turşu kurmanın püf noktası nedir? Gelin görelim.

İster salatalık turşusu ister lahana ya da hangi sebzeden turşu kuruyor olursanız olun ilk aradığımız şey ısırdığımızda çıtır çıtır olmasıdır.

Turşuların dokusunu kaybetmesine neden olan nedir ve sümüksü olmalarını nasıl önleyebiliriz?

YUMUŞAK TURŞUNUN NEDENLERİ

Yeterince tuz koyulmadıysa
Turşu tuzlu su ve sirkeye yeterince batırılmadıysa
Yüksek ısıya maruz kaldıysa
Sebze ya da meyveler aşırı olgunsa

SALATALIĞIN ÇİÇEKLİ UCUNU KESİN

Salatalığın çiçek ucu salatalığın üzerinde bırakılırsa turşunun yumuşamasına neden olabilir. Durumun bu olduğundan yüzde yüz emin değiliz ama salatalık turşusu yaptığınızda uçlarını kesmeniz önerilir.

Her şeyden önce, turşunun yumuşak ve sümüksü olmamasını sağlamanın en iyi yolu, bulabileceğiniz en iyi ürünü kullanmaktır. Sebzelerin ve meyvelerin mevsiminde kullanılması çok öenmlidir.

Tuz, sadece fermantasyon için değil, aynı zamanda sirkede asitleme için de çok önemlidir. Turşulardan su çekme işlemi turşunun sıkılaşmasına neden olur. Bu yüzden tuzun kullanım oranı çok önemlidir.

Isıl işlemden geçirilmiş turşular çok daha uzun süre dayanır, ancak bunun karşılığında özellikle salatalık gibi hassas sebzelerde bazı dokuları kaybedersiniz. Isıl işlem görmüş bir turşunun probiyotik değeri kalmıyor.

TURŞULARIN KAVANOZA İYİCE SIKIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

Fermente ediyorsanız sebzeleri doğru şekilde tarttığınızdan emin olun. Her şeyin suya daldırıldığından emin olmak için fermantasyon ağırlıkları kullanın. Sirke ile turşu yapıyorsanız ve fermantasyon ağırlıkları uygun değilse, sebzeleri kavanoza sıkıştırarak yüzmemelerini sağlamak en iyisidir.

Yemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz 2 farklı turşu tarifiYemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz 2 farklı turşu tarifi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Tatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan nefis lezzetTatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan nefis lezzet
Sofraların vazgeçilmezi mücverin farklı bir tarifi: Pırasa mücveriSofraların vazgeçilmezi mücverin farklı bir tarifi: Pırasa mücveri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu!

MasterChef şampiyonu belli oldu!

Survivor'da takımlar belli oldu! İşte gönüllüler yarışmacıları

Survivor'da takımlar belli oldu! İşte gönüllüler yarışmacıları

Çukur'da şok ayrılık! Kim veda edecek?

Çukur'da şok ayrılık! Kim veda edecek?

Ünlü oyuncunun acı günü

Ünlü oyuncunun acı günü

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

'Yatakta cömertti' deyip itiraf etti!

'Yatakta cömertti' deyip itiraf etti!

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

Fırında Karnabahar Tostu

Fırında Karnabahar Tostu

Diğer Haberler

Püf noktasını bilenler harikalar yaratıyor! Eti ağızda dağılan Ankara tava tarifi

Eti ağızda dağılıyor, püf noktasını bilenler harikalar yaratıyor

Tatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan 8 nefis çikolatalı tatlı

Tatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan nefis lezzet

Sirkenizi evde yapıyorsanız buna ihtiyacınız olacak: İşte doğal mucize sirke anası

Herkesin ihtiyacı! Doğal mucize sirke anası...

En kolay kömbe tarifi nasıl yapılır?

En kolay kömbe tarifi nasıl yapılır?

Çok kolay gnocchi makarna tarifleri

Çok kolay gnocchi makarna tarifleri

Kuzu etinin yoğurtla eşsiz buluşması: Elbasan tava

Kuzu etinin yoğurtla eşsiz buluşması: Elbasan tava

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.