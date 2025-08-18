YEMEK

Bilecik'e özgü fırın kebabı tescillendi! Fırın kebabı (eti) nasıl yapılır? Fırın kebabı (eti) tarifi...

Bilecik’e özgü geleneksel lezzetlerden biri olan fırın eti, diğer adıyla fırın kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, bu gelişmenin Bilecik gastronomisi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Şeyh Edebali Üniversite Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik gastronomisi için önemli bir adım atıldığı söyleyerek, "Bilecik'in geleneksel lezzetlerinden biri olan fırın eti-fırın kebabı nihayet tescillendi" dedi.

"FIRIN ETİ-FIRIN KEBABI TESCİLLENDİ"

Şeyh Edebali Üniversite Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik'in yöresel mutfağının tanınırlığını artırırken, yerel lezzetlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Kaplan, "Bilecik, zengin mutfak kültürüyle öne çıkan bir şehirdir. Fırın eti/fırın kebabının tescillenmesi, diğer yöresel lezzetlerin de tanıtımı için bir fırsat oluşturmuştur. Bu adım, Bilecik'in gastronomi haritasında daha fazla yer almasını sağlayacak ve yerel üreticilerin desteklenmesine katkıda bulunacaktır" dedi.

FIRIN KEBABI (ETİ) TARİFİ

Malzemeler (6 kişilik):
1,5 – 2 kg kuzu eti (kaburga, but ya da kol kısmından, kemikli ve iri parçalar halinde)

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

2-3 dal taze biberiye veya kekik (isteğe bağlı)

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:
Fırın Hazırlığı:
Fırınınızı 200°C’ye (alt-üst ayar) önceden ısıtın.

Eti Yerleştirin:Büyük bir fırın tepsisine veya toprak güvece kuzu etlerini kemikli olarak, derisi üstte kalacak şekilde yerleştirin. Üzerine tuz ve baharatları serpin.

Pişirme: Etlerin üzerini önce yağlı kağıt, sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 2,5 – 3 saat boyunca pişirin. Arada fırın kabını hafifçe sallayarak suyunu kontrol edin. Gerekirse sıcak su ekleyin.

Kızartma (isteğe bağlı): Etler iyice yumuşayıp piştikten sonra üzerini açın. 15-20 dakika kadar daha pişirerek üzerinin kızarmasını sağlayın.

AFİYET OLSUN!

(İHA)

