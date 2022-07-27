Bilgisayar mühendisliği taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Bilgisayar mühendisliği taban puanları, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü internette araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Bilgisayar mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için aranan bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm üniversitelerdeki Bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Bilgisayar mühendisliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls





