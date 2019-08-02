Bilgisayar oyunu sorumlulukları unutturuyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Alptekin Çetin, çocuklar ve gençler arasında çok yaygın olan PUBG oyununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Psikiyatri Uzmanı Alptekin Çetin, PUBG isimli oyunun çok oyunculu ve birçok kişinin etkileşim içerisinde olduğu bir oyun olduğunu belirterek “Player Unknown’s Battle Ground (PUBG) adlı oyunda oyun esnasında birçok kişi etkileşim içinde bulunmaktadır. Geniş bir fiziki alanda aynı anda 100 oyuncunun bir araya gelmesi ve birbirinin enerjisini çeşitli ateşli silahlar kullanarak azaltmaya çalışması ile devam eden, en son kalan oyuncunun birinci ve galip olduğu bir mekaniğe sahiptir. Bilgisayarda, tabletlerde ve de cep telefonlarında oynanabilmektedir” dedi.

REKABETÇİ OYUN İLGİ ÇEKİYOR

Son yıllarda “battleroyale” adı verilen ve son kalan kişinin galip geldiği bu tür oyunların rekabetçi yapıları nedeniyle çocuklar ve gençler tarafından tercih edildiğini ifade eden Alptekin Çetin, “Oyunun çok tercih edilmesinin bir diğer sebebi de ücretsiz olması ve pek çok farklı teknoloji platformunda oynanabilir olmasıdır. Yani çocuklar bu oyunu ebeveynlerinin cep telefondan ya da kendilerine ait olan tabletten internet erişiminin olduğu her yerde oynayabilmektedir” dedi.