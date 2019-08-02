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Bilgisayar oyunu sorumlulukları unutturuyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 02.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

Özellikle gençler ve çocuklar arasında çok popüler olan PUBG oyununun, rekabetçi yapısı nedeniyle çok ilgi çektiğini belirten uzmanlar, bu tür oyunları fazla oynayan çocukların sorumluluklarını aksatabildiklerini, aileleri ile geçirdikleri sürenin azalabileceğine ve şiddet davranışı tekrarlar hale gelebilecekleri uyarısında bulunuyor. İçerik ve süre kısıtlamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, çocuklarla beraber zaman geçirilmesini öneriyor.

Bilgisayar oyunu sorumlulukları unutturuyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Alptekin Çetin, çocuklar ve gençler arasında çok yaygın olan PUBG oyununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Psikiyatri Uzmanı Alptekin Çetin, PUBG isimli oyunun çok oyunculu ve birçok kişinin etkileşim içerisinde olduğu bir oyun olduğunu belirterek “Player Unknown’s Battle Ground (PUBG) adlı oyunda oyun esnasında birçok kişi etkileşim içinde bulunmaktadır. Geniş bir fiziki alanda aynı anda 100 oyuncunun bir araya gelmesi ve birbirinin enerjisini çeşitli ateşli silahlar kullanarak azaltmaya çalışması ile devam eden, en son kalan oyuncunun birinci ve galip olduğu bir mekaniğe sahiptir. Bilgisayarda, tabletlerde ve de cep telefonlarında oynanabilmektedir” dedi.

REKABETÇİ OYUN İLGİ ÇEKİYOR

Son yıllarda “battleroyale” adı verilen ve son kalan kişinin galip geldiği bu tür oyunların rekabetçi yapıları nedeniyle çocuklar ve gençler tarafından tercih edildiğini ifade eden Alptekin Çetin, “Oyunun çok tercih edilmesinin bir diğer sebebi de ücretsiz olması ve pek çok farklı teknoloji platformunda oynanabilir olmasıdır. Yani çocuklar bu oyunu ebeveynlerinin cep telefondan ya da kendilerine ait olan tabletten internet erişiminin olduğu her yerde oynayabilmektedir” dedi.

BU DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT

Başta PUBG olmak üzere benzer oyunları oynayan çocukların diğer sorumluluklarını yerine getirmekte aksaklık yaşayabildiklerini belirten Alptekin Çetin, “Aileleri ile geçirdikleri süre azalabilir. Diğer hobileri ile daha az ilgilenmeye başlayabilirler. Oyun içi şiddet öğeleri nedeniyle gündelik hayatlarında da şiddet davranışını tekrarlar hale gelebilirler” uyarısında bulundu.

AİLELER NASIL ÖNLEM ALMALI?

Ailelerin kontrol konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten Alptekin Çetin, “Öncelikle oyunun çocuğun yaşına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Şiddet öğeleri nedeniyle her oyunun belli yaş kısıtlamaları bulunmaktadır. Yine ebeveynler eğer cep telefonlarını çocuklarına veriyorlarsa ya da çocuklarına ait tablet ya da cep telefonu varsa buradaki oyunların içeriğini kontrol etmek durumundadırlar. Gerekli süre ya da içerik kısıtlamalarını uygulamaları gerekir” dedi.

ÇOCUKLARINIZLA ZAMAN GEÇİRİN

Yaz tatilinde çocukların ebeveynleri olmadan evde daha çok vakit geçirdiklerini belirten Alptekin Çetin, “Burada önemli olan çocuğun ne kadar süre geçirdiğidir. Bu oyunlarda süre kısıtlaması kadar oyunların içerik kontrolleri önemlidir. Çocuklarla iletişim halinde olup, bu kısıtlamaların gerekliliği ve sebepleri anlatılabilir. Yaz aylarında ailecek yapılacak etkinliklere onlarla beraber gitmek, çocuklara vakit ayırmak da yapılması gereken davranışların başında gelmektedir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bilgisayar oyunu psikoloji

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