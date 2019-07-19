Bilgisayar şifresinin mucidi Fernando Corbato vefat etti

Dr. Fernando Corbato, bilgisayarların veri işleyen ama güvenlik konusunda eksikleri olan cihazlar olduğunu tespit ederek, henüz yaygın bir ihtiyaç halinde değilken şifre kavramını icat etmişti.

1950’lerde ve 60’larda henüz bilgisayar kavramı bile tam anlaşılamışken çoğu bilgisayarda hard disk dahi bulunmuyordu. Ancak, büyük kurumlarda aynı bilgisayar üzerinde farklı kullanıcıların aynı anda çalışabilmesini ve kayıt tutulabilmesini sağlayan şifreler sayesinde iş ve bilim dünyasında önemli bir devrim yaşandı.

Fernando Corbato, 93 yaşında diyabetle bağlantılı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Corbarto’ya 1990 yılında bilgisiyar bilimlerindeki en büyük ödül olan, AM Turing Award ödülü verilmişti.

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