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Bilim insanları için bile hala gizemini koruyan 8 nokta!

Seray Üstün Seray Üstün 14.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Bilim insanları için bile hala gizemini koruyan 8 nokta!

Dünyanın pek çok bölgesinde bilim insanları çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu çalışmaların bazen yetersiz kaldığı anlar da oluyor. Bilim insanları açısından hala gizemini koruyan bu noktaları sizler için araştırdık.

Herkes bir parça da olsa gizemi ve esrarengiz durumları sever. Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok olay yaşanıyor. Dünyayı sarsan ve parlak zihinleri şaşkına çeviren ilginç olayları derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

GİZEMLİ MONOLİTLER

MONOLİTLER

Bu 2 metal monolit Kasım 2020'de farklı yerlerde ve bambaşka zamanlarda keşfedildi. Bir tanesi Utah, Red Rock Kanyon Eyalet Parkı'nın uzak bir bölgesinde diğeri ise Piatra Neamt , Romanya'da ortaya çıktı. Bu monolitleri gizemli kılan şey ise görüldüğü kadar gizemli bir şekilde ortadan kaybolması oldu. Uzun süren tartışmalara yol açan bu monolitler, 3 milyon yıl önce bir uzaylı ırk tarafından zeki bir yaşam geliştirmek için Dünya'ya kurulan 2001: A Space Odyssey romanındaki monolitelere benzetildi.

ANTARTİKA’DA TROPİKAL GEÇMİŞ

ANTARTİKA

Antarktika, dünyanın en soğuk ve en uzak kıtası olarak bilinir. Bu nedenle kuşların, deniz hayvanlarının ve hatta dinozorların yaşadığı gür yeşilliklerle sıcak bir bölge olduğunu hayal etmek gerçekten imkansızdır. Ancak Antartika’da bulunan fosiller ve tropikal orman kalıntılarının keşfedilmesi hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterdi. Antarktika Yarımadası'ndaki James Ross Adası'nda toplanan fosilleşmiş kalıntıların bir kısmı 71 milyon yıl öncesine dayanıyor.

KALAHARİ ÇÖLÜ’NDE KAYIP UYGARLIK

KAYIP UYGARLIK

Kalahari Çölü'ndeki Kayıp Şehir efsanesi 19. yüzyılın sonlarında başlamıştı. Kanadalı maceracı Guillermo Farini çölde bir süre gezdikten sonra seyahatleri hakkında bir kitap yazmıştı. Farini bu kitapta, Kalahari çölünde bir kayıp şehir bulunduğunu söylüyordu. Farini’nin antik keşifleri dönemin gezginlerini de harekete geçirdi. Kayıp şehri aramak için çok sayıda keşif gezisi başlatıldı ancak kimse başarılı olamadı.

MEKSİKA KIYILARINDAKİ GRAVÜRLER

GRAVÜRLER

Sinaloa petroglifleri, Meksika'nın Sinaloa eyaletinin güney kesiminde, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alıyor. Volkanik kökenli bir grup yuvarlak kayadan oluşan bu alan gravürlerle kaplıdır. Üzerinde ise insan, hayvan ve soyut figürlerin yanı sıra daireler, spiraller ve haçlar tasvir edilmiştir.

Gravürlerin kökeni ve anlamı, M.Ö. 1000 ile MS 300 arasına dayandıkları için henüz deşifre edilmemiştir. Günümüzün gizem avcıları için bu alan tarihte izlerini bırakmaları ve bu modern muammayı çözmeleri adına büyük bir heyecan uyandırmayı sürdürüyor.

SURİYE TAPINAĞINDAKİ AYAK İZLERİ

AYAK İZİ

Suriye Ain Dara Tapınağı, bütün gizeminin yanında girişin bulunan birkaç büyük ayak iziyle merak ünlüdür. Ayak izlerinin boyutu bir insan ayağının 3 katıdır. Ancak bunların bir devden mi, bir insandan mı yoksa bir hayvandan mı olduğu hala tartışmaya açık bir konudur. Oyma baskıların kimi temsil etmesi gerektiği hala belirsiz, ancak çoğu , tapınağa içerideki tahta giderken giren ilahi bir tanrının işaretleri olduğuna inanıyor .

1000 YIL SONRA OKYANUSTAN ÇIKAN İLERİ TEKNOLOJİ

ileri teknoloji

Bu mekanizma , 1901 yılında Antikythera Adası yakınlarındaki bir gemi enkazından çıkarıldı. Güneş Sisteminin döngülerini izlemek için kullanıldı. Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün hareketini takip etti. "Göksel saat", hangi yıldızların yükseldiğini ve belirli tarihlerde battığını bile açıkladı. Mekanizmanın teknolojisi oldukça ilerlemişti ve başka bir bin yıl boyunca görülmemişti. Mekanizmanın kökeni, modern bilim için bir gizem olmaya devam ediyor.

KOSTA RİKA’DAKİ TAŞ KÜRELER

TAŞ KÜRELER

Bu dev taş küre anıtlar, bazıları MÖ 600 yılına kadar uzanan Kolombiya öncesi bir medeniyetin eseridir. Bu taşları bulan arkeoloğa göre, diğer küçük taşlar büyükleri desteklemek için oyulmuştur. Uzman olmayan bazı kişiler, bu taşların yön göstermek veya astronomik amaçlar için kullanıldığını bile düşünmüştür. Gerçek amaçları hala bir muamma çünkü bu küreleri gerçekten yapan medeniyet uzun zaman önce yok oldu.

GÖBEKLİTEPE

GÖBEKLİTEPE

Arkeologlar , Türkiye'de bir tapınak gibi görünen Göbeklitepe adlı bir yerleşim yeri keşfettiler. Bu, insanların kalıcı kasabalara yerleşmeye başlamadan çok önce tapınaklar inşa etmeye başladıklarının bir işareti olabilir. Göbeklitepe, MÖ 10. bin yıla tarihlenen hayvanların oyulmuş sahnelerine sahip taş sütunlara sahiptir ve bu onu en eski tapınak yapar.

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