Bilim insanları için bile hala gizemini koruyan 8 nokta!

Herkes bir parça da olsa gizemi ve esrarengiz durumları sever. Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok olay yaşanıyor. Dünyayı sarsan ve parlak zihinleri şaşkına çeviren ilginç olayları derledik. Hazırsanız başlıyoruz... GİZEMLİ MONOLİTLER Bu 2 metal monolit Kasım 2020'de farklı yerlerde ve bambaşka zamanlarda keşfedildi. Bir tanesi Utah, Red Rock Kanyon Eyalet Parkı'nın uzak bir bölgesinde diğeri ise Piatra Neamt , Romanya'da ortaya çıktı. Bu monolitleri gizemli kılan şey ise görüldüğü kadar gizemli bir şekilde ortadan kaybolması oldu. Uzun süren tartışmalara yol açan bu monolitler, 3 milyon yıl önce bir uzaylı ırk tarafından zeki bir yaşam geliştirmek için Dünya'ya kurulan 2001: A Space Odyssey romanındaki monolitelere benzetildi. ANTARTİKA’DA TROPİKAL GEÇMİŞ Antarktika, dünyanın en soğuk ve en uzak kıtası olarak bilinir. Bu nedenle kuşların, deniz hayvanlarının ve hatta dinozorların yaşadığı gür yeşilliklerle sıcak bir bölge olduğunu hayal etmek gerçekten imkansızdır. Ancak Antartika’da bulunan fosiller ve tropikal orman kalıntılarının keşfedilmesi hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterdi. Antarktika Yarımadası'ndaki James Ross Adası'nda toplanan fosilleşmiş kalıntıların bir kısmı 71 milyon yıl öncesine dayanıyor.

KALAHARİ ÇÖLÜ’NDE KAYIP UYGARLIK Kalahari Çölü'ndeki Kayıp Şehir efsanesi 19. yüzyılın sonlarında başlamıştı. Kanadalı maceracı Guillermo Farini çölde bir süre gezdikten sonra seyahatleri hakkında bir kitap yazmıştı. Farini bu kitapta, Kalahari çölünde bir kayıp şehir bulunduğunu söylüyordu. Farini’nin antik keşifleri dönemin gezginlerini de harekete geçirdi. Kayıp şehri aramak için çok sayıda keşif gezisi başlatıldı ancak kimse başarılı olamadı. MEKSİKA KIYILARINDAKİ GRAVÜRLER Sinaloa petroglifleri, Meksika'nın Sinaloa eyaletinin güney kesiminde, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alıyor. Volkanik kökenli bir grup yuvarlak kayadan oluşan bu alan gravürlerle kaplıdır. Üzerinde ise insan, hayvan ve soyut figürlerin yanı sıra daireler, spiraller ve haçlar tasvir edilmiştir. Gravürlerin kökeni ve anlamı, M.Ö. 1000 ile MS 300 arasına dayandıkları için henüz deşifre edilmemiştir. Günümüzün gizem avcıları için bu alan tarihte izlerini bırakmaları ve bu modern muammayı çözmeleri adına büyük bir heyecan uyandırmayı sürdürüyor. SURİYE TAPINAĞINDAKİ AYAK İZLERİ Suriye Ain Dara Tapınağı, bütün gizeminin yanında girişin bulunan birkaç büyük ayak iziyle merak ünlüdür. Ayak izlerinin boyutu bir insan ayağının 3 katıdır. Ancak bunların bir devden mi, bir insandan mı yoksa bir hayvandan mı olduğu hala tartışmaya açık bir konudur. Oyma baskıların kimi temsil etmesi gerektiği hala belirsiz, ancak çoğu , tapınağa içerideki tahta giderken giren ilahi bir tanrının işaretleri olduğuna inanıyor .