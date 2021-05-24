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Bilim insanları yanıtlıyor! Ağladıktan sonra neden baş ağrısı oluşur?

Seray Üstün Seray Üstün
24.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sizi çok üzen durumlar karşısında kimi zaman gözyaşlarınıza hakim olamazsınız. Bir kere ağlamaya başlayınca o rahatlama hissiyle beraber aslında uzun süre kendinize engel olamayabilirsiniz. Sonrasında ise bir baş ağrısı vücudunuza yerleşir. Peki ağladıktan sonra neden başınız ağrır?

Bilim insanları yanıtlıyor! Ağladıktan sonra neden baş ağrısı oluşur?

Ağlamanın psikolojik olarak arındırıcı ve rahatlatıcı bir etkisi vardır. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda duyguları boşaltmak için ağladığınız pek çok an olmuştur. Zihinsel olarak bir rahatlama yaratan ağlama hissi sonrasında ise büyük bir baş ağrısını beraberinde getirir.

Uzmanlar ağladıktan sonra meydana gelen baş ağrısı için farklı sebepler öne sürüyor. Bunlardan bir tanesi ise ağlamanın vücut için stresli bir eylem olmasıdır. ABD’li sağlık klinikleri zinciri One Medical’in Batı Kıyısı Tıbbi Direktörü Natasha Bhuyan, PopSugar adlı internet sitesine yaptığı açıklamaa, “Bilim insanları, insanların bazen ağladıktan sonra neden baş ağrısı yaşadıklarını tam olarak bilmiyorlar. Bununla birlikte bir teoriye göre; ağlamanın duygusal tepkisi, kortizol gibi stres hormonlarının tetiklenmesine neden olur ve bu da baş ağrısına yol açar” diyor.

Diğer bir uzamn Javeed Siddiqui, ağlamanın strese sebep olduğunu söylüyor. Öte yandan Dr. Siddiqui ise, stresin yoğunluğunun da ağladıktan sonra baş ağrısı şiddetini etkileyeceğini belirtiyor.

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