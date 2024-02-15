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    4. Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru'nda bira şişesi bulundu

    Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru'nda bira şişesi bulundu

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    15.02.2024 10:21 | Son Güncelleme:
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    Bilim insanları dünyanın en alçak noktası olarak bilinen ve okyanusun 10 bin 994 metre altındaki Mariana Çukuru'nun keşfedilmemiş bir bölümünü gözlemlemek için Challenger Deep adlı denizaltıyla göreve başladı. Dünyanın en bakir yerlerinden birisi olan çukurun en dip bölgesinde bira şişesi bulundu.

    Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru'nda bira şişesi bulundu

    ABD'deki Oregon State Üniversitesi'nde coğrafya ve oşinografi profesörü olan Dr. Dawn Wright, 2022'de insanların gezegeni "geri dönülemez biçimde" değiştirdiğini ifade etti.

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    DENİZİN NEREDEYSE 11 KM DİBİNE DALDILAR...

    Los Angeles Times'ın bir haberinde, su altı araştırmasının ilk hedefinin Mariana Çukuru'ndaki Challenger Deep'in 'daha önce ziyaret edilmemiş bir bölgesini' keşfetmek olduğunu açıkladı.

    İki koltuklu Challanger Deep denizaltısıyla Pasifik Okyanusu'nun dibine 10,7 milden fazla indi ve burada görülmesi imkansız bir şey buldu.

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    Wright'ın sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda:

    “Dünyanın en derin noktasında, okyanusun dibinde çökelti içinde duran bir bira şişesi. Etiketi hâlâ bozulmadan, Pasifik'in en karanlık derinliklerine kadar 10,7 milden fazla yol kat etmişti" ifadeleri kullanıldı.

    Wright ayrıca şunları ekledi:

    "Bu atılmış çöp, bizden önce dünyamızın lekesiz bir kısmına ulaşmayı başarmıştı; bu, insanların doğal dünyayı ne kadar derinden ve geri dönülmez biçimde etkilediğinin bir sembolü."

    çukur

    DAHA ÖNCE DE MASKE BULUNMUŞTU

    Dipteki yüksek basınca dayanacak şekilde üretilen dalış aracıyla 10 bin 927 metre derine inen ve çukurun dibinde 4 saat kalan bir bilim adamı, incelemeleri sırasında deniz canlıları ile renkli kayalık yapıların yanı sıra plastik poşet ve şeker ambalajları da bulmuştu.

    MARİANA ÇUKURU

    Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alıyor. Çukurun derinliği, 10 bin 911 metre ile 11 bin 30 metre arasında ölçülüyor. 2 bin 550 kilometre uzunluğundaki denizaltı kanyonunun genişliğinin ise 69 kilometre olduğu sanılıyor.

    ABD Donanması'ndan Teğmen Donald Walsh ve İsviçreli bilim adamı Jacques Piccard, 23 Ocak 1960'da Mariana Çukuru'na inen ilk insanlar olarak tarihe geçmişti.

    Ünlü Amerikalı yönetmen James Cameron da 26 Mart 2012'de "Deepsea Challenger" adlı tek kişilik denizaltı ile Mariana Çukuru'nun 10 bin 908 metre derinine inerek 50 yıl aradan sonra çukura giden ilk insan olmuştu.

    Mariana Çukuru'ndaki çalışmalar, 2010 yılında başlamıştı. Araştırmacılar, yaşam biçimlerini araştırmak için çukura robot denizaltı göndermişti.

    Bilim adamları, 2013'ün ilk aylarında deniz seviyesinin 11 kilometre altında bulunan ve Dünya'nın en derin yeri kabul edilen Mariana Çukuru'nda mikrobik yaşama rastladıklarını açıklamıştı.

    Daha önce deniz yüzeyindeki basıncın yaklaşık bin katı basınca sahip Mariana Çukuru'ndaki dondurucu ve zifiri karanlık ortamın herhangi bir yaşam biçimi için uygun olmadığı var sayılıyordu.

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