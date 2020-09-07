Bilim kurgu ekseninde bir dönem dizisi: Outlander konusu

Outlander konusu ve oyuncuları ile izleyicileri kendisine hayran bırakıyor. Heyecan, aşk ve nefret duygularını bir arada yaşamanızı sağlayan dizi, gerçek olaylara da ışık tutuyor. Dizi, tarihi bilgilerini pekiştirmek isteyen izleyiciler için sürükleyici bir kurguya sahip. İskoçya ve İngiltere tarihinin tozlu sayfalarını etkileyici bir şekilde açığa çıkarıyor. Outlander Dizisi Konusu 1945 yılında evli bir savaş hemşiresi olarak İngiltere'de yaşayan Claire Randall, asker eşi Frank'in ailesini araştırmak için gittiği İskoçya'daki Inverness şehrini ziyareti sırasında, ani bir şekilde kendini 1743 İskoçya'sında bulur. Bir İskoç savaşçısı Jamie Fraser tarafından kurtarılan Claire, Leoch Kalesi'nde şifacı olarak yer edinir. Dizi, bu zamana nasıl geldiğini ve nasıl dönmesi gerektiğini bilmeyen Claire'in Jamie ile yakınlaşmasını ve sonrasında gelişen olayları anlatır. Dizi sayesinde, farklı zaman ve ülkelere yolculuk yapabilir, dönemin çalkantılı olaylarına tanıklık edebilirsiniz. Zamanda yolculuk dizilerini sevenlerin bu yapımı kaçırmamasını tavsiye ediyoruz.

Outlander Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Claire Beauchamp Randall Fraser (Caitriona Balfe) Küçük bir çocukken anne ve babasını kaybeden Claire, amcası Quentin Lambert Beauchamp tarafından farklı ülkelerde büyütülüyor. Zeki, yetenekli ve özgür ruhlu bir hemşire olan Claire Beauchamp Randall Fraser, çağının ilerisinde olan fikirleri ile gittiği yerlere yenilik götürüyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında hemşirelik yapan Claire, cesur bir karakter. Tıp ve tarih bilgisini birleştirerek çevresindekilere farklı bakış açıları kazandırıp yol gösteren karakter, macera ve aşkı bir arada yaşıyor. İnatçı ve akıllı kişiliği ile 18. yüzyıla uyum sağlayan Claire'ın hayatı hangi yöne evrilecek? Çift zamanlı bir hayat mı sürecek yoksa mutlu olduğu yeri mi seçecek? İrlandalı oyuncu, dizide canlandırdığı Claire Beauchamp Randall Fraser karakteri ile 2016 yılından itibaren pek çok ödül alarak oyunculuğa devam ediyor. Outlander oyuncularından Balfe; Sihirbazlar Çetesi, Asfaltın Kralları, Super 8 gibi filmlerdeki başarısı ile göz dolduruyor. James Alexander Malcolm MacKenzie Fraser (Sam Heughan) Karmaşık bir geçmişe sahip olan Jamie, zeki ve prensip sahibi bir karakter olarak karşınıza çıkıyor. Belirli aralıklarla İngilizler tarafından işkenceye maruz bırakılan Jamie Fraser, ablası Jenny'e çok düşkün. 18. yüzyıl standartlarına göre ayakları yere sağlam bir şekilde basan eğitimli genç, esprili kişiliği ile dikkat çekiyor. Ailesine ve özellikle Claire'e oldukça bağlı olan Jamie tam bir İskoç savaşçısı! Hayatına nazik bir dokunuş yapan güzel hemşire Claire ile her şey daha farklı oluyor.

İngiltere doğumlu oyuncu Sam Heughan, Outlander'daki Jamie Fraser karakteri ile En İyi Yardımcı Aktör ve En İyi Aktör ödüllerine aday gösterilerek başarısını katlıyor. Oyuncu When The Starlight Ends, Bloodshot, Island at War, First Light ve Young Alexander The Great gibi projelerde rol aldı. Frank Randall (Tobias Menzies) 20. yüzyıl İngiltere'sinde doğan tarih profesörü Frank Randall, İkinci Dünya Savaşı boyunca MI-6 için çalışarak kendini kanıtlıyor. Öz güvenli, zeki, çalışkan karakter, eşi Claire'e karşı oldukça kibar davranıyor. Savaşın zorlu koşullarında farklı yerlerde çalışan Frank ve Claire, evlendikten sonra da ülkeleri için mücadeleye devam ediyor. Claire ile zıt bir karaktere sahip olan Frank, işkolik bir adam. Araştırmalarına daldığında, herkesten uzak duran karakteri ile sakinliğini korumaya devam ediyor. Soy ağacını araştırdığı sırada, farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Outlander dizisinde Frank ve Jonathan karakterlerini canlandıran Tobias Menzies İkinci Şans, Kara Deniz ve Mutlu Et Beni gibi filmlerde yer aldı. The Crown ve Outlander dizileri ile ödüle layık görülen oyuncu, başarısını birbirinden farklı rollerle katlıyor.

Jonathan Randall (Tobias Menzies) 18. yüzyılda İskoçya topraklarına göz diken İngiliz askeri Jonathan Randall, kötülükleri sebebi ile 'Black Jack' olarak anılıyor. Çarpık ilişkileri ve işkenceleri ile meşhur olan Black Jack'in yolu Claire'la talihsiz bir şekilde kesişiyor. Frank Randall'a ikizi kadar benzemesi, Claire'i ilk görüşte şaşkınlığa uğratıyor. McKenzie klanının başı kendisiyle büyük dertte! Sahne, televizyon ve sinema oyuncusu Tobias Menzies daha önce King Lear, Casino Royale, Finding Neverland gibi filmler ile birlikte The Crown, Rome ve The Night Manager dizilerinde de rol aldı. Murtagh Fitzgibbons Fraser (Duncan Lacroix) Jamie'ye gönülden bağlı olan Murtagh karakteri, sessizliği ile dikkat çekiyor. Çok konuşmayan karakter, Jamie'nin dert ortağı! Claire'in hayatlarına girmesiyle sorumluluğu daha da artan Murtagh, oldukça mutlu görünüyor. Sağlam bir savaşçı olan karakter aynı zamanda Jamie'nin de akıl hocası. Outlander oyuncu kadrosunda yer alan İngiltere doğumlu başarılı oyuncu Duncan Lacroix tarafından hayat bulan karakter, dizide oldukça önemli bir yere sahip. Duncan Lacroix Outlaw King, Vikings, Reign ve Primeval gibi birçok dizi ve filmde boy gösterdi.