Bilim kurgu ekseninde bir dönem dizisi: Outlander konusu

İngiltere doğumlu oyuncu Sam Heughan, Outlander'daki Jamie Fraser karakteri ile En İyi Yardımcı Aktör ve En İyi Aktör ödüllerine aday gösterilerek başarısını katlıyor. Oyuncu When The Starlight Ends, Bloodshot, Island at War, First Light ve Young Alexander The Great gibi projelerde rol aldı.

Frank Randall (Tobias Menzies)

20. yüzyıl İngiltere'sinde doğan tarih profesörü Frank Randall, İkinci Dünya Savaşı boyunca MI-6 için çalışarak kendini kanıtlıyor. Öz güvenli, zeki, çalışkan karakter, eşi Claire'e karşı oldukça kibar davranıyor. Savaşın zorlu koşullarında farklı yerlerde çalışan Frank ve Claire, evlendikten sonra da ülkeleri için mücadeleye devam ediyor. Claire ile zıt bir karaktere sahip olan Frank, işkolik bir adam. Araştırmalarına daldığında, herkesten uzak duran karakteri ile sakinliğini korumaya devam ediyor. Soy ağacını araştırdığı sırada, farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Outlander dizisinde Frank ve Jonathan karakterlerini canlandıran Tobias Menzies İkinci Şans, Kara Deniz ve Mutlu Et Beni gibi filmlerde yer aldı. The Crown ve Outlander dizileri ile ödüle layık görülen oyuncu, başarısını birbirinden farklı rollerle katlıyor.