Bilim kurgu ekseninde bir dönem dizisi: Outlander konusu

Outlander konusu ve oyuncuları ile izleyicileri kendisine hayran bırakıyor. Heyecan, aşk ve nefret duygularını bir arada yaşamanızı sağlayan dizi, gerçek olaylara da ışık tutuyor. Dizi, tarihi bilgilerini pekiştirmek isteyen izleyiciler için sürükleyici bir kurguya sahip. İskoçya ve İngiltere tarihinin tozlu sayfalarını etkileyici bir şekilde açığa çıkarıyor.
1945 yılında evli bir savaş hemşiresi olarak İngiltere'de yaşayan Claire Randall, asker eşi Frank'in ailesini araştırmak için gittiği İskoçya'daki Inverness şehrini ziyareti sırasında, ani bir şekilde kendini 1743 İskoçya'sında bulur. Bir İskoç savaşçısı Jamie Fraser tarafından kurtarılan Claire, Leoch Kalesi'nde şifacı olarak yer edinir. Dizi, bu zamana nasıl geldiğini ve nasıl dönmesi gerektiğini bilmeyen Claire'in Jamie ile yakınlaşmasını ve sonrasında gelişen olayları anlatır. Dizi sayesinde, farklı zaman ve ülkelere yolculuk yapabilir, dönemin çalkantılı olaylarına tanıklık edebilirsiniz. Zamanda yolculuk dizilerini sevenlerin bu yapımı kaçırmamasını tavsiye ediyoruz.
Küçük bir çocukken anne ve babasını kaybeden Claire, amcası Quentin Lambert Beauchamp tarafından farklı ülkelerde büyütülüyor. Zeki, yetenekli ve özgür ruhlu bir hemşire olan Claire Beauchamp Randall Fraser, çağının ilerisinde olan fikirleri ile gittiği yerlere yenilik götürüyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında hemşirelik yapan Claire, cesur bir karakter. Tıp ve tarih bilgisini birleştirerek çevresindekilere farklı bakış açıları kazandırıp yol gösteren karakter, macera ve aşkı bir arada yaşıyor. İnatçı ve akıllı kişiliği ile 18. yüzyıla uyum sağlayan Claire'ın hayatı hangi yöne evrilecek? Çift zamanlı bir hayat mı sürecek yoksa mutlu olduğu yeri mi seçecek?
İrlandalı oyuncu, dizide canlandırdığı Claire Beauchamp Randall Fraser karakteri ile 2016 yılından itibaren pek çok ödül alarak oyunculuğa devam ediyor. Outlander oyuncularından Balfe; Sihirbazlar Çetesi, Asfaltın Kralları, Super 8 gibi filmlerdeki başarısı ile göz dolduruyor.
Karmaşık bir geçmişe sahip olan Jamie, zeki ve prensip sahibi bir karakter olarak karşınıza çıkıyor. Belirli aralıklarla İngilizler tarafından işkenceye maruz bırakılan Jamie Fraser, ablası Jenny'e çok düşkün. 18. yüzyıl standartlarına göre ayakları yere sağlam bir şekilde basan eğitimli genç, esprili kişiliği ile dikkat çekiyor. Ailesine ve özellikle Claire'e oldukça bağlı olan Jamie tam bir İskoç savaşçısı! Hayatına nazik bir dokunuş yapan güzel hemşire Claire ile her şey daha farklı oluyor.
İngiltere doğumlu oyuncu Sam Heughan, Outlander'daki Jamie Fraser karakteri ile En İyi Yardımcı Aktör ve En İyi Aktör ödüllerine aday gösterilerek başarısını katlıyor. Oyuncu When The Starlight Ends, Bloodshot, Island at War, First Light ve Young Alexander The Great gibi projelerde rol aldı.
20. yüzyıl İngiltere'sinde doğan tarih profesörü Frank Randall, İkinci Dünya Savaşı boyunca MI-6 için çalışarak kendini kanıtlıyor. Öz güvenli, zeki, çalışkan karakter, eşi Claire'e karşı oldukça kibar davranıyor. Savaşın zorlu koşullarında farklı yerlerde çalışan Frank ve Claire, evlendikten sonra da ülkeleri için mücadeleye devam ediyor. Claire ile zıt bir karaktere sahip olan Frank, işkolik bir adam. Araştırmalarına daldığında, herkesten uzak duran karakteri ile sakinliğini korumaya devam ediyor. Soy ağacını araştırdığı sırada, farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Outlander dizisinde Frank ve Jonathan karakterlerini canlandıran Tobias Menzies İkinci Şans, Kara Deniz ve Mutlu Et Beni gibi filmlerde yer aldı. The Crown ve Outlander dizileri ile ödüle layık görülen oyuncu, başarısını birbirinden farklı rollerle katlıyor.
18. yüzyılda İskoçya topraklarına göz diken İngiliz askeri Jonathan Randall, kötülükleri sebebi ile 'Black Jack' olarak anılıyor. Çarpık ilişkileri ve işkenceleri ile meşhur olan Black Jack'in yolu Claire'la talihsiz bir şekilde kesişiyor. Frank Randall'a ikizi kadar benzemesi, Claire'i ilk görüşte şaşkınlığa uğratıyor. McKenzie klanının başı kendisiyle büyük dertte!
Sahne, televizyon ve sinema oyuncusu Tobias Menzies daha önce King Lear, Casino Royale, Finding Neverland gibi filmler ile birlikte The Crown, Rome ve The Night Manager dizilerinde de rol aldı.
Jamie'ye gönülden bağlı olan Murtagh karakteri, sessizliği ile dikkat çekiyor. Çok konuşmayan karakter, Jamie'nin dert ortağı! Claire'in hayatlarına girmesiyle sorumluluğu daha da artan Murtagh, oldukça mutlu görünüyor. Sağlam bir savaşçı olan karakter aynı zamanda Jamie'nin de akıl hocası.
Outlander oyuncu kadrosunda yer alan İngiltere doğumlu başarılı oyuncu Duncan Lacroix tarafından hayat bulan karakter, dizide oldukça önemli bir yere sahip. Duncan Lacroix Outlaw King, Vikings, Reign ve Primeval gibi birçok dizi ve filmde boy gösterdi.
Outlander kelimesinin Türkçe'deki karşılığı "yabancı". Outlander dizi yorumlarına göre bu kelime, dizinin konusuyla sağlam bir şekilde özdeşleşiyor. Çağın yabancısı bir kadın! Ona yabancı bir adam!
2014 yılında yayımlanmaya başlayan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Amerikan-İngiliz ortak yapımı Outlander IMDB puanı 8,4.
9 Ağustos 2014 yılında Amerikan özel kanalı Starz tarafından yayınlanan Outlander, fantastik macera kategorisinde yer alıyor. Şimdiye kadar 5 sezon yayımlanan dizi, Netflix platformundan da izleyicisi ile buluşuyor.
Dizi, yayımlandığı tarihten bu yana her biri ortalama 55 dakika olan 67 bölümden oluşuyor.
En iyi dönem dizileri arasında gösterilen Outlander 2014 yılında yayımlanmaya başladığından beri ödüle doymuyor:
2014 Critics' Choice Television Award for Most Exciting New Series
2015-2016 People's Choice Award for Favorite Cable Sci-Fi/Fantasy TV Show
2016 Critics' Choice Television Award for Most Bingeworthy Show
2017 Satellite TV Dizilerinde En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü
2017 Satellite En İyi Dizi Türü Ödülü
2017 People's Choice Award for Favorite Premium Sci-Fi/Fantasy Series
2017 People's Choice Award for Favorite TV Show
2017 Satellite En İyi Blu-Ray Disc Ödülü
2017-2018-2019 Golden Globe Best Performance by an Actress in a Television Series Caitriona Balfe
Yönetmenler: John Dahl, Metin Hüseyin, Richard Clark, Mike Barker, Anna Foerster, Brendan Maher, David Moore, Jennifer Getzinger
Senaristler: Ronald D. Moore, Ira Steven Behr, Toni Graphia, Anne Kenney, Matthew B. Roberts, Diana Gaboldon
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