Bilim-kurgu sevenler ekran başına: Altered Carbon konusu

James Purefoy, 1964 doğumlu İngiliz oyuncu. Ölümcül Deney, Solomon Kane, Şövalye, Rome, The Casebook Of Sherlock Holmes gibi yapımlarda rol aldı.

Joel Kinnaman, 1979 doğumlu İsveçli oyuncu. Kariyeri boyunca Hanna, House Of Cards, The Informer ve Gece Takibi gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Altered Carbon dizisindeki performansıyla da izleyenlerin beğenisini kazandı.

Martha Higareda 1983 doğumlu Meksikalı oyuncu, yapımcı ve senarist. Amarte Duele filmi ile oyunculuk kariyerine başladı. Street Kings, Şehvet Okulu, Mc. Farland, Çakal Carlos ve Borderland gibi yapımlarda rol aldı.

Poe (Chris Conner)

Poe, aslında bir yapay zeka. Raven isimli oteli yönetiyor ve tüm hayatını orada geçiriyor. Otelin misafirlerini çok hoşgörülü yaklaşan biri olsa da yerel halk onu hiç sevmiyor. Çünkü ona kimse güvenmiyor ve herkes ondan korkuyor. Uzun bir aradan sonra ise otelini Takeshi ziyaret ediyor.

Chris Conner, 1975 doğumlu Meksikalı oyuncu. The Harvesting, Pazarı Unutma, Hayatımın En Kötü Gecesi gibi yapımlarda rol aldı.

Reileen Kawahara (Dichen Lachman)

Reileen, Takeshi Kovacs’ın kız kardeşi. Yüzyıllar boyunca kardeşini unutarak yaşıyor ve orijinal bedenine kavuşabilmek için onu klonlamayı amaçlıyor.

Dichen Lachman, 1982 doğumlu Avustralyalı oyuncu. Neighbours, Dollhouse ve Being Human dizisinde canlandırdığı karakterler ile biliniyor. Aynı zamanda The 100, Agents of S.H.I.E.L.D, Last Resort, Animal Kingdom ve Scary Endings gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.