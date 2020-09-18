Bilim-kurgu sevenler ekran başına: Altered Carbon konusu

Bir bilim kurgu dizisi olan Altered Carbon, teknolojideki gelişmelerden sonra insan bedeninin sadece bir kabuk görevi gördüğü ve bilinçlerin bir çip yardımıyla farklı bedenlere aktarılabildiği bir dönemde geçiyor. Böylece ölümsüzlük mümkün oluyor. İlginç konusuyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda Joel Kinnaman, James Purefoy, Chris Conner ve Martha Higareda gibi önemli isimler yer alıyor. Kısa sürede büyük bir başarı elde eden dizi izleyenlere bolca macera, şiddet, hırs, aksiyon, entrika ve gerilim vadediyor. İşte Altered Carbon konusu ve oyuncuları! Altered Carbon Dizisi Konusu Altered Carbon kitap uyarlaması diziler arasında son dönemlerin en çok ilgi gören yapımlarından biri. Altered Carbon konusu itibariyle dijital bir çağda geçiyor. Dizi tam anlamıyla geleceğe dair sınırları zorlayan bir hikaye sunuyor ve sizi ilk dakikalarından itibaren farklı bir evrene davet ediyor. Dizinin ana karakteri olan Takeshi Kovacs, çok yetenekli ve donanımlı bir tim üyesi. Bastırmaları gereken bir isyanda birlikte savaştığı ekip arkadaşlarının hepsi ölüyor ve sadece Takeshi hayatta kalıyor.

Bu olaydan sonra Takeshi hapsediliyor ve bilinci bir buz kütlesinin içinde saklanıyor. Fakat yüzyıllar sonra tekrar canlandırılıyor. Çünkü yüzyıllardır hayatta olan ve bir suikast sonucu öldürülen zengin iş adamı, katilini bulmak için Takeshi’nin yeteneklerinden yararlanmak istiyor. Takeshi çok uzun süre uzak kaldığı dünyaya alışmakta zorlanıyor ve bu dünyadan kaçmanın yollarını arıyor. Daha sonra diriltilmesinin gerçek nedenini öğreniyor ve yeni bir mücadele başlıyor. Altered Carbon Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Altered Carbon cast ekibi, oldukça başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Altered Carbon oyuncuları dizideki başarılı performanslarıyla göz dolduruyor. Oyuncu kadrosu Joel Kinnaman, Martha Higareda, James Purefoy gibi başarılı isimlerden oluşuyor. İşte Altered Carbon dizisinin oyuncuları ve can verdikleri karakterler... Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman) Takeshi, cesaretli ve gözü kara bir savaşçı. Aynı zamanda tüm dünyaya korku salan elçilerin de son üyesi. Takashi, bastırdıkları bir isyan sonrasında bir buz kütlesinin içinde yüzyıllarca hapis tutuluyor ve sonra kendisini yepyeni bir dijital dünyanın içinde buluyor. Takeshi’den iz sürmesi ve bir sırrı çözmesi isteniyor. Ancak geçmişi onun peşini bırakmıyor ve sürekli kendi zaman dilimine dönmenin yollarını arıyor.

Joel Kinnaman, 1979 doğumlu İsveçli oyuncu. Kariyeri boyunca Hanna, House Of Cards, The Informer ve Gece Takibi gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Altered Carbon dizisindeki performansıyla da izleyenlerin beğenisini kazandı. Laurens Bancroft (James Purefoy) Laurens Bancroft, gezegenin en zengin insanlarından biri. Kendisi için özel olarak tasarlanan bir beden var. Bu beden zarar görürse zihni birebir aynı olan başka bir bedene aktarılıyor. Her şey mükemmel giderken beklenmedik bir şekilde suikasta kurban gidiyor. Hemen yeni bedenine kavuşuyor ancak kendisini hedef alan kişiyi bulmak istiyor. Bunun için de Takeshi Kovacs’ı hayata döndürüyor. James Purefoy, 1964 doğumlu İngiliz oyuncu. Ölümcül Deney, Solomon Kane, Şövalye, Rome, The Casebook Of Sherlock Holmes gibi yapımlarda rol aldı. Kristin Ortega (Martha Higareda) Altered Carbon Ortega karakteri, başarılı bir teğmen. Takeshi Kovacs’ın hayata geri döndürülmesine sert bir şekilde karşı çıkıyor. Babası bir suç müdahalesinde öldüğü için hiçbir suçlunun serbest kalmasını istemiyor. Takeshi Kovacs da tehlikeli biri olarak bilindiği için onu sürekli takip ediyor. Bir süre sonra ise Takeshi ile garip bir şekilde yakınlaşıyor.

Martha Higareda 1983 doğumlu Meksikalı oyuncu, yapımcı ve senarist. Amarte Duele filmi ile oyunculuk kariyerine başladı. Street Kings, Şehvet Okulu, Mc. Farland, Çakal Carlos ve Borderland gibi yapımlarda rol aldı. Poe (Chris Conner) Poe, aslında bir yapay zeka. Raven isimli oteli yönetiyor ve tüm hayatını orada geçiriyor. Otelin misafirlerini çok hoşgörülü yaklaşan biri olsa da yerel halk onu hiç sevmiyor. Çünkü ona kimse güvenmiyor ve herkes ondan korkuyor. Uzun bir aradan sonra ise otelini Takeshi ziyaret ediyor. Chris Conner, 1975 doğumlu Meksikalı oyuncu. The Harvesting, Pazarı Unutma, Hayatımın En Kötü Gecesi gibi yapımlarda rol aldı. Reileen Kawahara (Dichen Lachman) Reileen, Takeshi Kovacs’ın kız kardeşi. Yüzyıllar boyunca kardeşini unutarak yaşıyor ve orijinal bedenine kavuşabilmek için onu klonlamayı amaçlıyor. Dichen Lachman, 1982 doğumlu Avustralyalı oyuncu. Neighbours, Dollhouse ve Being Human dizisinde canlandırdığı karakterler ile biliniyor. Aynı zamanda The 100, Agents of S.H.I.E.L.D, Last Resort, Animal Kingdom ve Scary Endings gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.