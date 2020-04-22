Bilim, solak insanların gerçekten istisna olduğunu söylüyor

Lafayette College ve Johns Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacıların 2006’da elde ettiği bulgulara göre yüksek eğitim almış solak insanlar, sağ elini kullanan meslektaşlarına göre %10 ila %15 oranında daha fazla kazanıyor. Dünya nüfusunun %10’unu oluşturmalarına, solak insanları istisna kılan bir şeyler var. Leonardo da Vinci, Bill Gates, Arsitoteles ve Marie Curie solak olduğu bilinen insanlardan.

İşte solak insanlar hakkında şaşırtıcı gerçekler ve onları istisna yapan özellikler...

BİR DAHİNİN SOLAK OLMA OLASILIĞI DAHA YÜKSEK



Marie Curie – Albert Einstein

Solak insanların dahi olma olasılığı daha yüksek. Albert Einstein da bir solaktı. Solaklar tüm nufüsün sadece %10’unu oluştururken, dünyanın en büyük ve en eski yüksek IQ’lu insanlar topluluğu olan MENSA’nın %20’sini solaklar oluşturuyor.

SOLAKLAR SANATTA DAHA İYİLER



Rembrant - Michelangelo

American Journal of Psychology’de yayınlanan bir araştırma, söz konusu yaratıcılık olduğu zaman solakların öne çıktığını iddia ediyor. Araştırma solakların sorun çözmede, sıradışı çözümler geliştirmede daha iyi olduklarını gösteriyor. Solaklardan oluşan ve solaklar hakkında araştırma yapanThe Left-Handers’ Club adlı kurumun, 2000 solak, sağlak ve her iki elini de kullanabilen insanlar üzerinde yaptığı çalışma, solak insanların sanat, müzik, spor ve teknoloji alanında kariyer yapma eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor.