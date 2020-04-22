Bilim, solak insanların gerçekten istisna olduğunu söylüyor

Lafayette College ve Johns Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacıların 2006’da elde ettiği bulgulara göre yüksek eğitim almış solak insanlar, sağ elini kullanan meslektaşlarına göre %10 ila %15 oranında daha fazla kazanıyor. Dünya nüfusunun %10’unu oluşturmalarına, solak insanları istisna kılan bir şeyler var. Leonardo da Vinci, Bill Gates, Arsitoteles ve Marie Curie solak olduğu bilinen insanlardan.
İşte solak insanlar hakkında şaşırtıcı gerçekler ve onları istisna yapan özellikler...
Marie Curie – Albert Einstein
Solak insanların dahi olma olasılığı daha yüksek. Albert Einstein da bir solaktı. Solaklar tüm nufüsün sadece %10’unu oluştururken, dünyanın en büyük ve en eski yüksek IQ’lu insanlar topluluğu olan MENSA’nın %20’sini solaklar oluşturuyor.
Rembrant - Michelangelo
American Journal of Psychology’de yayınlanan bir araştırma, söz konusu yaratıcılık olduğu zaman solakların öne çıktığını iddia ediyor. Araştırma solakların sorun çözmede, sıradışı çözümler geliştirmede daha iyi olduklarını gösteriyor. Solaklardan oluşan ve solaklar hakkında araştırma yapanThe Left-Handers’ Club adlı kurumun, 2000 solak, sağlak ve her iki elini de kullanabilen insanlar üzerinde yaptığı çalışma, solak insanların sanat, müzik, spor ve teknoloji alanında kariyer yapma eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor.
Rafael Nadal
Solak insanlar tenis, badminton, boks gibi bire bir yapılan spor dallarında avantajlı pozisyondalar. Dil bilimci Rik Smits, The Puzzle of Left-Handedness isimli kitabında hem sağlak insanların hem de solak insanların, sağlak bir rakibe karşı eğitildiğini belirtiyor. Sağ elle oynayan oyuncu, solak oyuncularla karşılaştığında, yüksek ihtimalle hazırlıksız yakalanıyor. Diğer taraftan solak bir oyuncu, sağ elle oynayan bir rakibe karşı antrenman yapabiliyor.
Rocky Balboa
2005 yılında Fransa’da yapılan bir araştırma, barışçıl toplumlarda solak nüfusun oranının %3 olduğunu, daha savaşçı toplumlarda bu sayının %27’ye kadar yükseldiğini ortaya çıkardı. Bilim insanları bu sonucun altında solakların sağlak üzerinde fiziksel avantaj elde etttiği varsayımının yattığını düşünüyor.
Kaç tane solak insan tanıyorsunuz? Solaklarla ilgili bu gerçeklere katılıyor musunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...
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