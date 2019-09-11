Bilinmeyene Yolculuk, Discovery'de ne zaman yayınlanacak?

Maceracı Josh Gates bilinmeyenin peşine düşmeye hazır. Dünyanın en ünlü ve esrarengiz efsanelerinin peşine düşen Josh, esrarengiz olayları aydınlatırken bir yandan da kendini yeni maceraların içinde buluyor. Gizemli efsanelerin avcısı Josh, görgü tanıklarıyla görüşüyor ve bilinmeyene ışık tutuyor.

1980’lerin kült fenomeni The Secret’in esrarını araştırmak için Amerika’yı baştan aşağı dolaşmaktan, Stonehenge’in kaynağını araştırmak için İngiltere’ye gitmeye kadar her tarihi gizem Josh için yeni bir macera.

Bilinmeyene Yolculuk, 11 Eylül’den itibaren her Çarşamba, 21.55’te Discovery Channel ekranlarında.

