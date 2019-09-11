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Bilinmeyene Yolculuk, Discovery'de ne zaman yayınlanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 01:24 | Son Güncelleme

Dünyanın en ünlü ve esrarengiz efsanelerinin ardındaki gerçekleri araştırmaya hazır mısın? Maceracı ve hırslı kaşif Josh Gates hazır. Bilinmeyene Yolculuk, 11 Eylül’den itibaren her Çarşamba 21.55’te Discovery Channel ekranlarında.

Bilinmeyene Yolculuk, Discovery'de ne zaman yayınlanacak?

Maceracı Josh Gates bilinmeyenin peşine düşmeye hazır. Dünyanın en ünlü ve esrarengiz efsanelerinin peşine düşen Josh, esrarengiz olayları aydınlatırken bir yandan da kendini yeni maceraların içinde buluyor. Gizemli efsanelerin avcısı Josh, görgü tanıklarıyla görüşüyor ve bilinmeyene ışık tutuyor.

1980’lerin kült fenomeni The Secret’in esrarını araştırmak için Amerika’yı baştan aşağı dolaşmaktan, Stonehenge’in kaynağını araştırmak için İngiltere’ye gitmeye kadar her tarihi gizem Josh için yeni bir macera.

Bilinmeyene Yolculuk, 11 Eylül’den itibaren her Çarşamba, 21.55’te Discovery Channel ekranlarında.

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Bilinmeyene Yolculuk Discovery Channel

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