Biliyor muydunuz? Kanser ilaçlarında kullanılıyor ve Türkiye'de yetişiyor

Ökse otu olarak da bilinen çökem otunun, çeşitli hastalıklara iyi gelmesi ve şifa amaçlı kullanılması açısından son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Genellikle Türkiye Bulgaristan ve Arnavutluk'ta yetişen çökem otunun iyi geldiği hastalıklara siz de çok şaşıracaksınız.
Üst solunum yolu hastalıklarını sıklıkla yaşayan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir çaydır. İçerdiği ferahlatıcı ve anti bakteriyel maddeler sayesinde boğazdaki enfeksiyona neden olan zararlı hücrelerin sayısını azaltır.
En uygun kullanım şekli, kurutulmuş şekilde alınan çökem otunu kaynar su içerisinde bekletip, süzdükten sonra çayını içmektir. Çökem otunun yaprak ve sap kısmı tüketilebilir nacak meyveleri zehirlidir ve ağız yoluyla tüketilmesi halinde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
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