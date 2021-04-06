Bill Gates’in lisedeyken kızlar sınıfına geçebilmek için bulduğu dahi yöntem!

Bill Gates ve arkadaşı Paul Allen verdikleri röportajların bazılarında lise yıllarında yaptıkları küçük haylazlıkları itiraf etti. Microsoft’un temellerini atan ve dünyanın en zengin insanları arasında kabul edilen Bill Gates lise döneminde aslında sosyal anlamda başarılı değildi. Özellikle karşı cinse karşı nasıl yaklaşacağını bilemeyen Gates, özgüvensizliği nedeniyle içine kapanık bir tutum sergiliyordu. Onlara yakın olursa daha rahat iletişim kurabileceğini düşünen Gates, o sıralarda henüz kimsenin kullanmadığı bir tanım olan “hackleme” yöntemiyle kendisini ve arkadaşlarını kızların sınıfına kayıt ettirdi. İki arkadaş pek çok kez okulun programını hackleyerek kendilerini kızların olduğu sınıflarda gösterdi.

Kızlarla aynı sınıfta olmasına rağmen onlarla sağlıklı ilişki kuramayan Bill Gates 1994 yılında evlendikten sonra sosyal anlamda da kendisini geliştirmeyi başardı.



