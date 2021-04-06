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Bill Gates’in lisedeyken kızlar sınıfına geçebilmek için bulduğu dahi yöntem!

Seray Üstün Seray Üstün
06.04.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan ve teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, lise yıllarına dair bir anısıyla sevenlerini gülümsetmeyi başardı. Lisede kızların bulunduğu sınıfa kayıt olmak için Bill Gates, geliştirdiği yöntemi yıllar sonra verdiği bir röportajında itiraf etti.

Bill Gates’in lisedeyken kızlar sınıfına geçebilmek için bulduğu dahi yöntem!

Bill Gates ve arkadaşı Paul Allen verdikleri röportajların bazılarında lise yıllarında yaptıkları küçük haylazlıkları itiraf etti. Microsoft’un temellerini atan ve dünyanın en zengin insanları arasında kabul edilen Bill Gates lise döneminde aslında sosyal anlamda başarılı değildi. Özellikle karşı cinse karşı nasıl yaklaşacağını bilemeyen Gates, özgüvensizliği nedeniyle içine kapanık bir tutum sergiliyordu. Onlara yakın olursa daha rahat iletişim kurabileceğini düşünen Gates, o sıralarda henüz kimsenin kullanmadığı bir tanım olan “hackleme” yöntemiyle kendisini ve arkadaşlarını kızların sınıfına kayıt ettirdi. İki arkadaş pek çok kez okulun programını hackleyerek kendilerini kızların olduğu sınıflarda gösterdi.

bill gates

Kızlarla aynı sınıfta olmasına rağmen onlarla sağlıklı ilişki kuramayan Bill Gates 1994 yılında evlendikten sonra sosyal anlamda da kendisini geliştirmeyi başardı.

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Bill Gates
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