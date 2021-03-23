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Bilim insanları dahil olmak üzere kimsenin açıklayamadığı 10 gizemli tarihsel olay!

Seray Üstün Seray Üstün
23.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya tarihi boyunca insanlığın gizemini çözmek için sayısız bilimsel çalışmaya imza atıldı. Uzun yıllar süren bilimsel araştırmalar sonucunda birçok gizemli olay açıklansa da dünya üzerinde bilim insanlarının dahi açıklayamadığı pek çok olay vardır.

Bilim insanları dahil olmak üzere kimsenin açıklayamadığı 10 gizemli tarihsel olay!

Tarihin tozlu sayfaları içerisinde bilinmeyen birçok konu yerini almıştır. İnsanlar tarafından açıklanamayan bazı nedenler tarihte yer alan gizemli konuların ışığını oluşturur. Bilim insanlarının mantıklı açıklama getirmeyi başaramadığı konular her daim ilgi çekici olmuştur. Sizler için tarihin gizemini koruyan tarafına ışınlanıyoruz.

GORIL KOKO’NUN SON SÖZLERİ

GORİL KOKO

Goril Koko işaret dili konusundaki uzmanlığı ile insanlarla iletişim kurabiliyordu. Bir röportaj sırasında, Koko'nun eğitmeni Francine Patterson'a iletişimlerinin ne kadar derin olduğu soruldu. Francine ise Koko'nun, bakıcılarından biriyle ölüm üzerine bir konuşma yaptığını söyledi. Bakıcı Koko'ya bir kemik göstermiş ve onun ölü mü yoksa canlı mı olduğunu sormuştu. Koko işaret diliyle 'ölü' ve 'üzeri örtülü' cevabını vermişti. Bakıcı bu sefer hayvanların öldükten sonra nereye gittiklerini sordu ve 'rahat bir deliğe' gittiği cevabını aldı. Bu konuşma daha sonra birçok felsefik tartışmanın da kaynağı olmuştu.

LADY DAY

LADY DAY

Lady Day olarak da bilinen Xin Zhui, antik Çin’deki Batı Han hanedanlığı döneminde Dai’nin Markiziydi. Mezarı, ölümünden 2000 yıl sonra yanında birçok değerli eser belge ile birlikte Çin’de Mawangdui adında bir tepenin içinde bulundu. Buraya kadar her şey normal. Ancak herkesi şaşırtan şey, vücudunun ölümünden binlerce yıl sonra bile ne kadar iyi korunmuş olduğuydu. Lady Day tüm organları sağlam ve kan damarları bozulmamış olarak bulundu, hatta damarlarında az miktarda A Tipi kan da vardı ve saçları ve kirpikleri hala duruyordu. Bilim adamları midesinde kavun tohumlarını buldular ve bu sebeple kavun mevsiminde yaz aylarında öldüğüne inanılıyor. Diğer taraftan bu, kavun yedikten sonra birkaç saat içinde öldüğü anlamına da geliyor. Herkeste merak uyandıran, vücudunun içine batırıldığı gizemli sıvı, hafif asidikti ve içinde bir miktar magnezyum bulunuyordu. Muhtemelen vücudun bu kadar uzun süre korunmasına bu sıvı yardımcı oldu. Bilim adamları hala bu gizemli sıvının nasıl bir sıvı olduğunu bilmiyorlar.

DEREK AMATO

DEREK AMATO

2006 yılının Ekim ayında Amato’nun başına gelen talihsiz kaza bütün hayat akışını bir anda değiştirdi. En büyük tutkularından biri olan dalış sırasında havuzun dibine kafasını çarpan Amato, ciddi bir sarsıntı yaşadı. Yaşadığı travma sonrasında Amato saçlarının yüzde 35’ini ve hafızasının bir kısmını kaybetti. Bütün bu olumsuzlukların yanında ise Amato, birçok insanın hayatını adadığı bir yetenek sahibi oldu. Amato bu özel durumu, “gözlerimi kapattığımda, soldan sağa doğru hareket eden bu siyah ve beyaz yapıları buldum, bu aslında aklımda, sürekli akıp giden müzik notalarının akışını temsil ediyordu.” şeklinde anlatıyor.

Travmadan sonra bir müzik dehasına dönüşen Amato, aslında dünyadaki tek kişi değildi. Doktorlar müziksel savant sendromuna alışkın olsalar da yaşanılan diğer vakalar Amato’nunki kadar güçlü değildi.

BULUT HECTOR

HECTOR

Avusturalya’da bulunan Tiwi Adaları’nda her yıl eylül ayı ile mart ayı arasında, neredeyse her öğleden sonra Hector adı verilen bir fırtına bulutu ortaya çıkıyor. Hector, ayrıca Konvektör Hector olarak da biliniyor, en tutarlı fırtınalardan biri olarak anılıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir pilot tarafından isimlendirilen bu bulut hala birçok meteorolojik çalışmanın merkezi olmaya devam ediyor. Birçok meteorolog Hector gibi fenomenler üzerinde çalışmış olsa da, fırtınanın neden görünmeye devam ettiği hakkında geçerli bir açıklama bulamıyorlar.

HECTOR

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100 YILLIK MOTOSİKLET

MOTORSİKLET

100 yıllık motosikletin duvara gömülmesi ve hala düzgün bir şekilde çalışıyor olması bilim insanları tarafından açıklanamayan başka bir konu oldu. Bu motosikletle ilgili en çok merak uyandıran bir duvara gömülü olarak geçen 40 yılın ardından çalışıyor olması değildir. Traub motosikletinin sahip olduğu benzersiz tasarımı daha büyük bir gizemdir. Birçok koleksiyoncu bu benzersiz motosikletin neden bir duvarın içine gizlendiğine anlam veremiyor ve bu koleksiyonluk parça, kesinlikle cevapladığından daha fazla soruya sebep oluyor.

EL YAZMASI

EL YAZMASI

500 yıl öncesinde bilinmeyen bir yazar tarafından bilinmeyen bir dilde bilinmeyen bir yazı sistemiyle işlenmiş bir metin bulundu. El yazmasına, metni 1912 yılında İtalya’ya getiren ve Litvanyalı-Samogit bibliyofilleri olan Wilfrid Voynich’in adı verildi. Metnin Kuzey İtalya’da yazılmış olabileceğine inanılıyor ve kesin olmamakla birlikte hakkında sahip olunan tüm bilgi de bu. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanından birçok kriptograf ve kod kırıcı el yazması üzerinde çalıştı ancak kimse metnin gerçekte ne söylediğini bulamadı. Birisinin özellikle yazdığı bir şaka olabileceğini düşünenler olabilir, ancak metin 272 sayfadan oluşuyor, bu da bir şaka için ciddi bir kararlılık demek. Yakın zamanda, bu el yazmasının, kadın sağlığı hakkıdna yazılmış tıbbi bir kitap olduğu teorisi ortaya atıldı, ancak bu teori de kanıtlanamadı.

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KANADA’DA KAYBOLAN KÖY HALKI

KANADA

Kanada’daki bulunan Inuit ara sıra geçen kürk avcıları tarafından bilinen küçük bir köydü. 1930 yılında Inuit’de garip bir şey oldu; Joe Labelle adlı bir kürk avcısı adanın sınırları içerisine girdiğinde köyde tek bir insan bile bulamadı. Sadece insan yapımı gibi görünen bir mezarda açlıktan ölmüş 7 kızak köpeği vardı. Kayıp insanları bulmak için bir arama yapıldı, ancak tek bir cesete dahi rastlanmadı.

PHAISTOS DISC

PHAISTOS

Bilim insanlarına göre muhtemelen Tunç Çağı’ndan kalma kilden yapılmış bir disk olan Phaistos’la ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Diskin üzerinde bulunan yazıların çözümlenmesi için farklı dillerde okuma denemeleri yapıldı. Ancak bu denemelerin büyük bir bölümü başarısız oldu.

10 MİLYON DOLARLIK HAZİNE

10 MİLYON

2013 yılında evli bir çift evlerinin yakınında madeni paralarla dolu bir hazine buldu. “Saddle Ridge Hoard” olarak adlandırılan hazinenin sahibinin kim olabileceği konusunda birçok tahminde bulunuldu, ancak tüm tahminlerin yanlış olduğu açıklandı. ABDli temsilciler hakkında hiçbir bilginin bulunmadığı Saddle Ridge Hoard sikkelerini ABD’deki herhangi bir hırsızlığa bağlayan bir ipucu bulunmadığını, yapılan araştırmalara rağmen geçerli bir bilgiye ulaşılamadığını söylüyor.

25 KİŞİLİK MÜRETTEBATI KAYBOLAN GEMİ

GEMİ

Joyita, 1955 yılında Güney Pasifik’te gizemli bir şekilde tüccar gemisi ortadan kayboldu. Tarih boyunca elbette ki birçok kişi gemilerin battığına ve gerçekleşen trajik hikayelere denk gelmiştir. Bu olayı diğerlerinden farklı kılan durum ise, geminin neredeyse batma ihtimali olmayacak şekilde inşa edilmesidir. Gemi ilk bulunduğu sırada ise hala büyük bir kısmı suyun üzerindeydi. Yola çıktığında gemide bulunan 25 kişiden hiçbiri tüm aramalara rağmen bulunamadı. Hikaye mürettebatın neden gemide kalmadığı ve cesetlerinin hiçbirinin bulunamadığı konusunda arkasında birçok soru bıraktı.

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BONUS: BERMEJA

BERMEJA

Bermeja, Yucatán’ın kuzey kıyılarını gösteren haritalarda 20. yüzyıla kadar yer alan bir hayalet ada olarak biliniyor. Bu ada hakkındaki en ilginç ayrıntı, birçok araştırmaya rağmen adaya benzeyen hiçbir şey bulunamaması. Araştırma, birinin adanın gerçek sınırları olmadığına ve Meksika Körfezi’nde petrol haklarının bulunmadığına dikkatleri çekmesiyle başladı. Yetkililer bu kara parçasını aramaya başladığında, sudan başka bir şey bulamadılar. Adanın gerçekten var olup olmadığı henüz açıklanamadı.


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