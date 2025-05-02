Bill Gates yıllardır herkesten saklıyordu! Kızı Phoebe Gates babasının özel durumunu ifşa etti

Call Her Daddy podcast'inin bu haftaki bölümünde sunucu Alex Cooper, Microsoft'un kurucu ortağı olan milyarder Bill Gates'in 22 yaşındaki kızı Phoebe Gates'i konuk aldı. Sunucunun sorduğu bir soruya verdiği yanıtla ise babasının önemli bir sırrını ifşa etti.

SIRRINI İFŞA ETTİ!

Cooper, programda sevgilisini evine getirdiğinde babasının tepkilerini sordu. Phoebe, "Erkekler için korkunçtu. Benim içinse çok komikti çünkü babam sosyal açıdan epey beceriksiz. Daha önce de söylediği gibi, Asperger hastası. Bu yüzden benim için çok komik" diye yanıtladı.

HİÇBİR ZAMAN PAYLAŞMADI

Independent'ın haberine göre 69 yaşındaki yazılım mühendisi, bazı otistik bireylere konan bir teşhis olan Asperger sendromu hakkında hiçbir zaman kamuoyu önünde konuşmadı. Bu terim daha sonra diğer durumlarla birleştirilerek otizm spektrum bozukluğu (OSB) olarak adlandırdı.

kızı Phoebe'nin itirafının ardından Gates'in 2023 yılında yayımladığı 'Source Code' adlı anı kitabında yazılanlar hatırlatıldı. Çocukken sosyal etkileşimlerde zorlandığını, belirli ilgi alanlarına aşırı yoğunlaştığını ve bugün olsa muhtemelen otizm spektrum bozukluğu teşhisi konabileceğini yazmıştı.