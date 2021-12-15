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Billie Eilish'ten cinsel içerikli film itirafı! "Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum"

15.12.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 yaşındayken şiddet dolu cinsel içerikli filmlere maruz kaldığını açıklayan Billie Eilish, "Bunun neden kötü olduğunu o zaman anlamamıştım. Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum" şeklinde konuştu.

Billie Eilish'ten cinsel içerikli film itirafı! "Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum"

Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Eilish, 11 yaşındayken şiddet dolu cinsel içerikli filmlere maruz kaldığını ve bu yüzden kabuslar gördüğünü anlattı.

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"BÖYLE ŞEYLERİ ÇEKİCİ BULMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Şarkıcı, bu cinsel içerikli filmlerin kendisini nasıl etkilediğini yıllar sonra anladığını da sözlerine ekledi. Bu filmlerin cinsellik yaşamaya başladıktan sonra da kendisini olumsuz etkilediğini itiraf eden Billie Eilish, bir şeyden hoşlanmasa bile bunu dile getirmemesi ve "Hayır" dememesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

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Eilish, ardından, "Çünkü böyle şeyleri de çekici bulmam gerektiğini düşünüyordum." dedi.

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"CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLER UTANÇ VERİCİ"

Genç şarkıcı, "Happier Than Ever" adlı albümünde yer alan "Male Fantasy" (Erkek Fantezisi) adlı şarkısıyla ilgili, "Artık cinsel içerikli filmlerin utanç verici olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Billie Eilish
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