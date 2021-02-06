Billie Piper ve Andrew Scott, Lena Dunham imzalı filmde başrolü paylaşacak

On parmağında on marifet olan Lena Dunham uzun bir aradan sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturuyor. Catherine, Called Birdy adlı film için çalışmalarını hızlandıran Lena Dunham, filmin başrol oyuncularını belirledi.

İngiliz gazeteci Baz Bamigboye’nin paylaştığı bilgilere göre Dunham’ın Catherine, Called Birdy filminin başrollerinde yer almaları için Bella Ramsey, Andrew Scott ve Billie Piper ile anlaşıldı.

Game of Thrones dizisinde Lyanna Mormont karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çeken Bella Ramsey, filmin ana karakteri Catherine’e hayat verecek. Orta Çağ İngiltere’sinde yaşayan genç bir kadın olan Catherine, ailesinin kendisi için ayarladığı evliliğin gerçeğe dönüşmemesi için elinden ne geliyorsa yapacak. Andrew Scott ve Billie Piper ise genç kadının ebeveynlerine hayat verecek.

CATHERİNE, CALLED BİRDY HAKKINDA

Karen Cushman‘ın 1994 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan Catherine, Called Birdy’nin Lena Dunham’ın hayata geçirmeyi çok istediği bir proje olduğu belirtiliyor. 2014 yılından beri film üzerinde çalışan Dunham, geçtiğimiz yıl çekimlere başlama noktasına gelmiş, ancak pandemi nedeniyle prodüksiyonun ertelenmesi gerekmişti.

Oyuncu kadrosunun şekillenmeye başlamasıyla birlikte prodüksiyona bir adım daha yaklaşan filmin çekimlerinin mart ayında başlayıp mayıs ayına kadar devam edeceği belirtiliyor.

