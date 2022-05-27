Billur Kalkavan'ı üzen haber! "Benden birçok pisliği aldığına inanıyorum"

Kansere yakalanan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ı kaybettiğini duyuran paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

"BENDEN BİRÇOK HASTALIĞI ALDIĞINA İNANIYORUM"

Paylaşımına; "18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan Korsan’ımı 2 gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim. Kediler şifacıdır, Korsan’ın sağlığı tam 1.5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum. Sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan 6 kedimiz ve kendi adımıza Korsan’ı hep minnetle anacağız.

Acı çekmiyorum çünkü kedilerin ortalama ömrü 15 senedir. Korsan sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı. Özleyeceğim o kadar. " notunu düştü.

