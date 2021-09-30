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Billur Kalkavan'ın aldatma açıklamasına sevgilisinden yanıt

30.09.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aldatma konusunda partnerimden daha tehlikeliyim" diyen Billur Kalkavan'ın sözlerine sevgilisi Buğra Bahadırlı'dan 3 ay sonra yanıt geldi.

Billur Kalkavan'ın aldatma açıklamasına sevgilisinden yanıt

Oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 3 ay önce YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olmuştu. Samimi açıklamalar yapan Kalkavan, "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim. 'Buğra seni aldatırsa ne yaparsın?' diyorlar ama bu ilişkide yaramaz olan benim. Ben çok şey yaşadım ondan şeytan dürtmedi. Geçmişimde aldattığım insanlar oldu" demişti.

BAHADIRLI: ALDATMA KARAKTER İŞİDİR

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Billur Kalkavan ve sevgilisi Buğra Bahadırlı, ihanet üzerine konuştu.
Bahadırlı, sevgilisinin o açıklaması için şunları söyledi:

"Aldatma karakter meselesidir. Bir de insanın kendisini tanımasıyla ilgili bir durum. Kişiler kendi karakterlerini tanıyıp karşısındaki eşiyle birlikte uyum sağladığı zaman zaten ortada hiçbir problem kalmıyor. Önemli olan herkesin kendini bilmesi. Mış gibi davranmalar ilişkide sıkıntılar yaratıyor. Diyelim biz Billur'la birbirimizi hiç aldatmadık. Ama her gün birbirimize yalan söylüyoruz. Bence aldatmanın dibi bu. Bu kadınlar ve erkekler eşlerine her gün yalan söylüyor. Aldığın yalan bilgiler üzerine hayaller kuruyorsun ve sonrasında uyumsuzluk oluyor. Bu çok büyük bir aldatma. Aldatma çerçevesi sadece üreme bilinci üzerinden değerlendirilmemeli. Sevgi, aşk ve ilişki üzerinden de değerlendirilmesi lazım. Samimiyet orada başlıyor."

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Billur Kalkavan
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