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Bin 301 nüfuslu köyde 23 kilise bulunuyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 29.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı, mübadele dönemi öncesi Türklerin ve Rumların ortak yaşadığı 1301 nüfuslu Mustafapaşa köyünde 23 kilise bulunuyor.

Bin 301 nüfuslu köyde 23 kilise bulunuyor!

Ürgüp'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Mustafapaşa köyü, 1923 yılı öncesi, Müslüman Türklerin ve Ortodoks Rumların ortak yaşadığı bölge olmasıyla biliniyor. Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan, doğal güzelliğiyle dikkat çeken köy turistlerin dikkatini çekiyor. Eski ismi 'Sinasos' olan köyde mübadele (1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan Krallığı'nın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen ad) öncesi yapılan Aya Nikola, Aziz Tefanos, Aziz Teogolos, Aya Varvara, Aziz Yuannis Prodromos, Aziz Barbara, Aziz Savvas, Aziz Yahya, Azize Barbara, Aziz Loannes Prodromos, Aziz Loannes Thologos, Aziz Stefanos, Aziz Basilios, Timyos Stavros, Meryem Ana Şapali, Alakara, Panayia Kır, Aziz George, Aziz Konstantin Eleni, Helena, Başmelekler, Aios Vasilios ve bir isimsiz kilise bulunuyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken köyde, kiliselerin çoğunun doğal olarak oluşan peribacalarının içinde yer alıyor. Köyde her yıl Fener Rum Patrik Ortodoksu Bartholomeos'un katılımıyla ayin yapılıyor. Bölgeye gelen turistler kiliseleri ziyaret ediyor.

1301 nüfuslu köyde 23 kilise bulunuyor

'KÖYÜMÜZ TARİHİ VE TURİSTİK BİR YERDİR'

Köy muhtarı Gültekin Kan, kiliselerin mübadele döneminden önce yapıldığını belirterek, "Köyümüz tarihi ve turistik bir yerdir. Köyümüzde 23 kilise bulunuyor. Bunun dışında tarihi konaklarımız var. Köyümüzün son alınan rakamlara göre nüfusu 1301'dir. Yaz aylarında buranın turizm bölgesi olması nedeniyle bu rakam artmaktadır" dedi. Köyün turizm bölgesi olması nedeniyle her gün turist potansiyelinin arttığını kaydeden Kan, "Köyümüzde 23 kiliseden bazılarının restorasyonu yapılırken diğerleri ise, projeleri hazırlandı. Onların da restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor. Köyümüzde her yıl Fener Rum Patrik Ortodoksu Bartholomeos'un katılımıyla ayin yapılmaktadır. Bize verilen bilgilere dâhilinde gelen kişilere yardımcı olmaktayız" diye konuştu. (DHA)

1301 nüfuslu köyde 23 kilise bulunuyor


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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Kilise

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