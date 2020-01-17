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  4. Bin 483 yıllık Ayasofya uluslararası sempozyumda konuşulacak

Bin 483 yıllık Ayasofya uluslararası sempozyumda konuşulacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Mimarlık tarihinin başyapıtlarından Ayasofya, sanat, kültür ve yapı teknolojisi bağlamında 'Uluslararası Ayasofya Sempozyumu'nda değerlendirilecek.

Bin 483 yıllık Ayasofya uluslararası sempozyumda konuşulacak

İSTANBUL, (DHA)- Mimarlık tarihinin başyapıtlarından Ayasofya, sanat, kültür ve yapı teknolojisi bağlamında 'Uluslararası Ayasofya Sempozyumu'nda değerlendirilecek.

İnşasından bu yana mistik bir yapı olarak hayranlık ve cazibe sembolü olan Ayasofya, Osmanlı ve Bizans mirasının tek bir büyük kubbe altında gözlemlenebildiği, çağlar boyunca sahip olduğu farklı kimliklerle pek çok amaca hizmet eden bir dünya mirası. Ayasofya'nın sosyal, ekonomik ve politik koşullar nedeniyle yapılı çevresiyle birlikte geçirdiği değişikliklere odaklanan 'Uluslararası Ayasofya Sempozyumu', 24-25 Eylül 2020’de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Farklı disiplinlerden gelen fikirleri paylaşmak, görüş alışverişlerinde bulunmak amaçlarıyla düzenlenen sempozyum; mimarlık, sanat tarihi, koruma, şehir planlaması ve inşaat mühendisliği alanındaki araştırmalardan ortaya çıkacak zengin bulguların paylaşılacağı bir platform olmayı hedefliyor. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Takeshi Ishizaki, Prof. Gino Mirocle Crisci ve Doç. Dr. Hasan Fırat Diker’in ana konuşmacı olduğu sempozyum 28 Şubat’a kadar bildiri gönderimine açık olacak.

Sempozyumun ana konuları ise şu şekilde belirlendi:

“Anıtın mimarisi ile sanat ve mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve korunması, anıtın kentsel çevresi ve bu çevrenin korunması, inşaat ve jeofizik mühendislikleri alanlarında yapısal özellikleri, deprem riski, jeo-fiziksel araştırmalar, hasarsız yöntemlerle yapılan testler ve sonuçları.”

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