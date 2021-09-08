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Bin esire yaptırılan Titus Tüneli’ne ziyaretçi akını! 8 ayda binlerce ziyaretçiyi ağırladı

08.09.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Romalılar döneminde yaptırılan Titus Tüneli'ni 8 ayda yurt içi ve dışından 28 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Bin esire yaptırılan Titus Tüneli’ne ziyaretçi akını! 8 ayda binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle Milattan Sonra 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde Milattan Sonra 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli, kente gelenlerin görmeden gitmediği mekanların başında geliyor.

Esirlerin çalıştırılarak yaptırıldığı tünel, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Doğanın içerisindeki mimarisiyle yurt içi ve dışından gelenlerin beğenisini toplayan tünel, 1380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkati çekiyor. Titus Tüneli'ni gezenler, yakınındaki Beşikli Mağara'yı da ziyaret ediyor.

TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERE SAHİP

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Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Hatay'ın çok önemli tarihi ve kültürel değere sahip bir yer olduğunu söyledi. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'a yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiğini aktaran Ersoy, Samandağ ilçesinde yer alan Titus Tüneli'nin de kentin dikkat çeken önemli yerlerinden olduğunu belirtti.

Mimarisiyle dikkati çeken tünele ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Ersoy, "İlimizin önemli ören yerleri arasındaki Roma döneminden kalma 1380 metre uzunluğundaki Titus Tüneli, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Yılın 8 aylık zaman diliminde Samandağ ilçemizde bulunan Titus Tüneli'ni yerli ve yabancı 28 bini aşkın ziyaretçi gezdi." diye konuştu.

“DOĞA HARİKASI BİR YER”

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Gaziantep'ten gelen Cafer Tayyar Demirci, "Titus Tüneli, doğa harikası bir yer, herkes buraya mutlaka uğramalı." dedi.

Mersin'den ailesiyle tüneli ziyarete gelen Celal Karadavut, Hatay'ın tarihe damga vurmuş önemli bir şehir olduğunu söyledi.

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Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kenti ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti belirten Karadavut, "Hatay, hem tarih hem doğa hem de gastronomi olarak Türkiye'de yeri farklı olan bir şehrimiz." diye konuştu.

Şükran Naz Karadavut da tüneli çok beğendiğini ve herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.

(AA)

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Hatay
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