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Binali Yıldırım'dan gençlere yanıt: İftara sizdeyim konum atın

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, kendisini iftara davet eden gençlere yanıt verdi.

Binali Yıldırım'dan gençlere yanıt: İftara sizdeyim konum atın

Binali Yıldırım gençlerin "Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, birgün bize iftara bekleriz." teklifine kayıtsız kalmadı.

Kişisel sosyal medya hesabından gençlere yanıt veren Yıldırım "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım sosyal medya iftar ak parti

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
ne kadar iyi bir adam ılımlı yapıcı derdim ama menfaatler bitince insanların gerçek yüzü ortaya çıkıyor her zamanki gibi
taklitçi
yaw he he
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