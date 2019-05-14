Binali Yıldırım'dan gençlere yanıt: İftara sizdeyim konum atın

Binali Yıldırım gençlerin "Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, birgün bize iftara bekleriz." teklifine kayıtsız kalmadı.
Kişisel sosyal medya hesabından gençlere yanıt veren Yıldırım "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" ifadelerini kullandı.
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