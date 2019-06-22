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Binali Yıldırım Okan Bayülgen'in sorularını yanıtladı

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POLİTİKA  | 22.06.2019 01:46 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okan Bayülgen'in konuğu oldu. Yıldırım, ortak yayınla ilgili "Ben bilerek muhalif bir moderatör istedim. Uğur Dündar bu konuda hakikaten tecrübeli bir insan. Bir de onun bir söylemi var, siyasette çok kutuplaşma var bu kutuplaşmayı normale döndürmek lazım. Ben tam da bunu istiyordum. Muhalif birisini seçerek bu süreci başlatayım istedim. Ama o, su kaynattı." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım Okan Bayülgen'in sorularını yanıtladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu "Uykusuzlar Kulubü" adlı programın konuğu oldu.

YILDIRIM'DAN BAYÜLGEN'E: NE ISMARLAYAYIM?

Okan Bayülgen'in "AK Parti'deki en neşeli, en gülümseyen insan sizsiniz, size gülmek çok yakışıyor" sözlerine Binali Yıldırım, "Teşekkür ederim, ne ısmarlayayım?" diyerek yanıt verdi. Yıldırım'ın bu sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

"BEN DE TATLI MIYIM?"

Okan Bayülgen'in "Ben de sizin gülmenizi çok hoş buluyorum. Siz beni nasıl buluyorsunuz? Ben de tatlı mıyım? Bunu İsmail'e atfen söylüyorum." sözleri üzerine ise Yıldırım, "Otel toplantısından önce daha iyiydiniz." dedi.

"SU KAYNATTI"

Okan Bayülgen'in moderatör sorusuna Yıldırım, "Ben bilerek muhalif bir moderatör istedim. Uğur Dündar bu konuda hakikaten tecrübeli bir insan. Bunu vurgulamak isterim yıllardan beri... Bir de onun bir söylemi var, siyasette çok kutuplaşma var bu kutuplaşmayı normale döndürmek lazım. Ben tam da bunu istiyordum. Muhalif birisini seçerek bu süreci başlatayım istedim. Ama o, su kaynattı." ifadelerini kullandı.


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