Binali Yıldırım ve muhabirin güldüren diyaloğu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da bir otelde Otogar esnafıyla buluştu.
Buluşmanın ardından makam aracına doğru ilerleyen Yıldırım, muhabirin anons geçtiği sırada yanından geçti ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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