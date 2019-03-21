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Binali Yıldırım ve muhabirin güldüren diyaloğu

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile anons yapan muhabirin diyaloğu güldürdü.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da bir otelde Otogar esnafıyla buluştu.

Buluşmanın ardından makam aracına doğru ilerleyen Yıldırım, muhabirin anons geçtiği sırada yanından geçti ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım muhabir Diyalog

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