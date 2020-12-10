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Binbir derde deva! Özellikle bu aylarda her gün bir avuç...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 10.12.2020 07:30 | Son Güncelleme:
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Binbir derde deva! Özellikle bu aylarda her gün bir avuç...

Marmaris'in dağ eteklerindeki kızılçam ağaçlarında yetişen mis kokulu dağ çileği toplanmaya başlandı. Lezzeti, görüntüsü ve kokusuyla dikkat çeken dağ çileği, özellikle kış aylarında tüketildiğinde vücuda direnç kazandırıyor.

Kışın habercisi olarak bilinen, kocayemiş ağacında yetişen ve halk arasında 'dağ çileği' olarak adlandırılan meyve, Marmaris'teki kırsal mahallerde yaşayanların sofralarına ulaştı. İlçeye 50 kilometre mesafedeki Turgut, Taşlıca, Orhaniye ve Bayır gibi turistik yerleşim alanlarında 500 ila 900 metre rakımlı kızılçam ağaçları arasında bulunan dağ çileği, aralık ayı başında meyve vermeye başladı.

'HER TÜRLÜ HASTALIĞA BİREBİR'

Doğasever ve gezgin Sait Kılıçsallayan, "Güney Ege Bölgesi'nde kocayemiş ağacında yetişen bu dağ çileği, yüksek tepelerde bulunuyor. Halk arasında dağ çileği denen bu meyve, kışın habercisi olarak bilinir. Hoş dengeli ekşi ve tatlı bir aroması mevcut. Yüksek tepelerde bulunduğu için bulunması ve toplanması zor. Beş yıldır bu meyvenin meraklısıyım. Her türlü hastalığa birebir ve vücuda direnç veriyor. Hem ailem hem de dostlarım için topladım" dedi.

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