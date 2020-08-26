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Binenler korku dolu anlar yaşıyor! İşte dünyanın en ürkütücü teleferikleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Günümüzde insanları taşıma amacıyla kullanılsa da, teleferikler eskiden farklı nedenlerle de kullanılabiliyordu. 1920 yılından itibaren insanları uzak mesafelere taşımak için kullanılmaya başlayan teleferikler zamandan tasarruf etmeye yarasa da içlerinde bir o kadar korkutucu olanları da var. İşte dünyanın birbirinden korkutucu, yüreğinizi ağzınıza getirecek teleferikleri!

Binenler korku dolu anlar yaşıyor! İşte dünyanın en ürkütücü teleferikleri...

Daha önce hiç teleferiğe bindiniz mi? Peki bindiğiniz teleferiğin en korkutucu özelliği neydi? Hızlı olması mı? Yoksa çok uzun olması mı? Dünyanın her biri birbirinden korkutucu teleferikleri bu listede toplandı. Kemerlerinizi bağlayın ve güvende olduğunuzdan emin olun. Eğer hazırsanız başlayalım!

L'AİGUİLLE DU MİDİ TELEFERİĞİ

Fransız Alpleri'nin Mont Blanc Masif Dağında bulunan bu teleferik, 1955 yılından beri hizmet veriyor. 1035 metre ve 3842 metre arası uzunluktaki L'Aiguille du Midi teleferiğinde yapacağınız 20 dakikalık bir gezinti için 41 euro ücret ödemeniz gerekiyor. Muhteşem güzelliğe sahip bu manzaranın tepesinde ise hediyelik eşya dükkanları bir Cade ve manzara platformu var.

HONG KONG SKYRAİL TELEFERİĞİ

Uçsuz bucaklık yükseklikte, ayaklarınızın altında bir su birikintisi varken uçmak nasıl bir deneyim olurdu sizce? Eğer kalbiniz varsa hemen vazgeçmeniz gerekiyor çünkü Çin'in başkenti Hong Kong'taki Skyrail teleferiği tam da böyle bir deneyim barındırıyor. Camlı tabanı ile binenlerde de büyük bir heyecan uyandırdığı aşikar!

SUGARLOAF DAĞ TELEFERİĞİ

Rio de Janerio'nun Sugarloaf dağında bulunan bu teleferiğe ulaşmak için 2 farklı teleferikle yolculuk yapılması gerekiyor. Biri 20 metredeki Moro de Açuca'ya diğeri ise limandan 396 metre yükseklikteki Pao de Açucar'a ulaşan Sugarloaf dağ teleferiği, James Bond'un Moonraker filmine de ev sahipliği yapmış; bilmeyenler için belirtelim...

YELLOW MOUNTAIN TELEFERİĞİ

Çin'in Huang Chan dağında bulunan bu teleferik hem çok yüksek hem de dağlara çok yakın... Bu yönüyle dünyanın en ürkütücü teleferiklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

THE KLEIN MATTERHORN TELEFERİĞİ

İsviçre Zermatt'ta bulunan 3320 metre yükseklikteki terminali ve zirveden 563 metre yüksekte oluşuyla Avrupa'nın en yüksek teleferiği sayılan The Klein Matterhorn ile yolculuğunuzun ne kadar sürükleyici olabileceğini az çok tahmin edersiniz herhalde...

MASADA TELEFERİĞİ

7455 metre uzunluğu ve 1279 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun teleferiği sayılan Masada Teleferiği'nin ne başı ne de sonu belli... İsrail'de bulunan bu teleferikle yapacağınız yolcukta dağın tepesindeki tarihi kaleyi de ziyaret etme şansınız var.

THE GENTING SKYWAY TELEFERİĞİ

Malezya'nın Genting bölgesinde bulunan bu teleferik Kuala Lumpur'a yalnızca bir saat uzaklıkta. Güneydoğu Asya'nın en uzun ve dünyanın en hızlı teleferiği olan The Genting Skyway teleferiği ile 1760 metre yükseklikteki Genting tepelerinin zirvesine doğru yaptığınız yolculuk o kadar kısa sürecek ki zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmayacaksınız.

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