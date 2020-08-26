Binenler korku dolu anlar yaşıyor! İşte dünyanın en ürkütücü teleferikleri...

Daha önce hiç teleferiğe bindiniz mi? Peki bindiğiniz teleferiğin en korkutucu özelliği neydi? Hızlı olması mı? Yoksa çok uzun olması mı? Dünyanın her biri birbirinden korkutucu teleferikleri bu listede toplandı. Kemerlerinizi bağlayın ve güvende olduğunuzdan emin olun. Eğer hazırsanız başlayalım!

L'AİGUİLLE DU MİDİ TELEFERİĞİ

Fransız Alpleri'nin Mont Blanc Masif Dağında bulunan bu teleferik, 1955 yılından beri hizmet veriyor. 1035 metre ve 3842 metre arası uzunluktaki L'Aiguille du Midi teleferiğinde yapacağınız 20 dakikalık bir gezinti için 41 euro ücret ödemeniz gerekiyor. Muhteşem güzelliğe sahip bu manzaranın tepesinde ise hediyelik eşya dükkanları bir Cade ve manzara platformu var.

HONG KONG SKYRAİL TELEFERİĞİ

Uçsuz bucaklık yükseklikte, ayaklarınızın altında bir su birikintisi varken uçmak nasıl bir deneyim olurdu sizce? Eğer kalbiniz varsa hemen vazgeçmeniz gerekiyor çünkü Çin'in başkenti Hong Kong'taki Skyrail teleferiği tam da böyle bir deneyim barındırıyor. Camlı tabanı ile binenlerde de büyük bir heyecan uyandırdığı aşikar!