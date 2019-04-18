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Bingöl'de çocuğun bayrak sevgisi kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bingöl’de hastanede çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bingöl Devlet Hastanesi koridorunda babasının önünde yürüyen ve ismi öğrenilmeyen küçük çocuk , Türk Bayrağı’na doğru koşarak öptü. Çocuğun bayrak sevgisini gösteren ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntü, izleyen herkesi duygulandırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bingöl bayrak sevgisi Çocuk

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